Con su operación terrestre en la Franja de Gaza "las FDI podrían fortalecer a Hamás"

La operación terrestre israelí en la Franja de Gaza solo se cancelará si Hamás se rinde, afirmó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Jonathan... 23.10.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, si Hamás no lo hace, el Ejército israelí tendrá que llevar a cabo la operación terrestre, apuntó el portavoz. Asimismo, no respondió claramente a la pregunta sobre si la mayor prioridad de las FDI es la destrucción total de Hamás o la liberación de todos los prisioneros.En este contexto, el politólogo militar Alexandr Perendzhíev opinó que Hamás no aceptará esta opción, ya que tomó rehenes precisamente para que se negocie con el grupo."Está claro que Israel no quiere negociar con quienes considera terroristas. Pero podría tratarse de negociaciones con representantes de la Franja de Gaza, con los de Palestina. Desgraciadamente, Israel no hace ni esto", detalló.En palabras del experto, tal postura del país levantino "no conducirá a nada bueno", sino que provocará una nueva tormenta de resentimiento contra Israel, tanto en el mundo árabe como en el mundo musulmán en su conjunto."Es probable que cause resentimiento entre otras etnias y confesiones, porque las palabras de Israel se perciben así: 'no nos detendremos ante la eliminación de civiles y arrasaremos Gaza'", enfatizó.De tal modo, en opinión de Perendzhíev, las acciones de Israel podrían llevar no a un debilitamiento, sino más bien a un fortalecimiento de Hamás.En particular, prosiguió el analista, el país hace una especie de publicidad para el grupo, porque en este caso "ya no se ve a Hamás como una 'organización terrorista', sino como defensores del pueblo palestino y, sobre todo, de la Franja de Gaza". "O, al menos, una fuerza que puede vengar las muertes de civiles en la Franja de Gaza", resumió Perendzhíev.El 20 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que intensificarían sus ataques al enclave palestino de Gaza, donde ya han muerto 4.385 palestinos, incluidos 1.756 niños y 967 mujeres, según las autoridades gazatíes.Tel Aviv ha dicho que la orden para una incursión terrestre de sus tropas a Gaza es inminente y podría suceder en cualquier momento, mientras la comunidad internacional aún no logra acercar a las partes involucradas para un cese al fuego.

