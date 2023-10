https://sputniknews.lat/20231026/78-anos-de-la-onu-el-consejo-de-seguridad-afronta-una-crisis-de-confianza-y-pide-reformas-1145116665.html

78 años de la ONU: el Consejo de Seguridad afronta una crisis de confianza y pide reformas

78 años de la ONU: el Consejo de Seguridad afronta una crisis de confianza y pide reformas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació hace 78 años. En aquel momento, 50 países se reunieron en San Francisco, California, insatisfechos con el... 26.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-26T12:59+0000

2023-10-26T12:59+0000

2023-10-26T12:59+0000

internacional

política

onu

consejo de seguridad de la onu

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1c/1137420241_0:94:3073:1822_1920x0_80_0_0_4fc9907fb68a4ed3ee1f242c7a9bed22.jpg

Llenos de indignación por los bárbaros crímenes y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los jefes de Estado y sus representantes empezaron a buscar vías de diálogo y entendimiento mutuo entre países y pueblos. Todo ello con el objetivo común de construir un futuro mejor, lograr una mayor prosperidad, justicia y fortalecer la paz en interés de toda la humanidad.A lo largo de los años, han salido a la luz algunos desafíos dentro de algunas estructuras de la Organización y el Consejo de Seguridad, no ha sido una excepción. Casi 80 años después, a la vista de nuevos escenarios y de una nueva realidad, se hacen cada vez más evidentes las deficiencias de ese órgano en lo que se refiere a la toma de decisiones, alcanzando un común denominador que está retrasando el advenimiento de la paz.En este sentido, los expertos entrevistados por Sputnik Brasil fueron casi unánimes en su opinión de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) está en crisis, pero a pesar de la necesidad de reformarlo, algunos de sus miembros permanentes no están ni remotamente interesados en hacerlo. Brasil, por el contrario, está en plena discusión para cambiar la situación en el Consejo y obtener un puesto permanente.Según Rodrigo Barros de Albuquerque, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Sergipe y de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Pernambuco, la crisis de credibilidad que sufre actualmente el Consejo de Seguridad no es nueva. Según él, hace falta examinar las perspectivas de revitalización de los esfuerzos diplomáticos, así como las reformas necesarias en la propia ONU. Señala que esta crisis es un problema tan permanente para la organización que difícilmente se la podría enmarcar dentro del contexto de una crisis puntual.Subraya que todas estas crisis de confianza están causadas en su mayor parte por la propia estructura del CSNU y el poder de veto de sus miembros permanentes, que en muchos casos lo convierte en un instrumento ineficaz.Desde el punto de vista del politólogo y profesor de relaciones internacionales en la Universidad Católica del estado brasileño de Pernambuco, Antonio Lucena, rastrear el surgimiento de esta crisis de confianza no es fácil, principalmente porque el mundo moderno es una construcción muy fragmentada y dividida."Desde 2003, el mundo ha cambiado hasta volverse irreconocible. Ahora hay dos grandes bloques que son visibles: por un lado, Estados Unidos y Europa y algunos países occidentales, como Australia y Nueva Zelanda, que adoptan una determinada posición y que actúan de forma conjunta; y por otro, Rusia, China, Irán y la RPDC, con otra visión del mundo. Algunos países que intentan mantener una posición neutral, como la India o Brasil, buscan distanciarse de este mayor compromiso internacional, principalmente porque ellos mismos carecen de influencia de poder y también porque favorecen la diplomacia comercial", afirma Lucena.Brasil en busca de un papel diplomático en Oriente MedioAlbuquerque subraya que Brasil trata de establecerse como actor global y mediador en asuntos internacionales, especialmente en esta región.De acuerdo con los expertos, Brasil está intentando mejorar la situación humanitaria. Lucena señala, en particular, que Brasil presentó recientemente una propuesta que, aunque le parece interesante, difícilmente se considera consensuada. "Estamos hablando de una propuesta sobre la que Rusia y el Reino Unido se abstuvieron en la votación. Por un lado, estaban de acuerdo con ella, pero por otro, no la apoyaron para evitar repercusiones de los aliados. Fue Estados Unidos quien rechazó la iniciativa", afirma indignado.En cuanto a la situación en torno a los conflictos de Oriente Medio y el proyecto de resolución brasileño en el Consejo de Seguridad de la ONU, el experto cree que el principal problema aquí es la idoneidad del momento en el que se presentó. Cree que la negativa de EEUU a apoyar la resolución brasileña puede explicarse por la visita de Biden a Israel y el propio proyecto de documento de Washington.¿Habrá reforma?La comunidad internacional lleva años insistiendo en la necesidad de reformar la ONU. Uno de los principales componentes de la reforma es la propuesta de reformar el Consejo de Seguridad ampliando el número de sus miembros permanentes. Sin embargo, Albuquerque afirma que el simple aumento del número de miembros permanentes del organismo no resolverá los problemas. En su opinión, una verdadera reforma debería implicar la posibilidad de anular el instrumento de veto por mayoría simple o cualificada, lo que reflejaría mejor la posición de sus miembros.Cuando se critica constantemente al CSNU es su inacción en muchas situaciones debido al poder de veto, los debates siempre presentes sobre el aumento del número de miembros permanentes, según el experto, son ilógicos. Solo ampliaría el abanico de intereses que podrían verse afectados por un mayor número de miembros permanentes.Lucena, al ser preguntado por la tan esperada reforma del Consejo de Seguridad, defendida por Brasil y varios otros países, sigue la misma línea de pensamiento que Albuquerque y añade: "Una reforma del Consejo es altamente improbable en este momento. La tendencia es que el órgano del CSNU siga siendo el mismo".La realización de esta reforma, en la que Brasil tiene puestas grandes esperanzas, se tropieza con considerables obstáculos porque cualquier cambio tendría que ser aceptado por los propios miembros permanentes del organismo, que no tienen ninguna razón para limitar su propio poder en la Organización.Sin embargo, opina que la pérdida de relevancia de la ONU no es un problema real porque la organización siempre ha tenido la que le han permitido sus miembros permanentes. En resumen, la ONU está limitada por la voluntad de sus miembros más poderosos.La creciente influencia de grupos como el G20 o los BRICS refleja la aparición de nuevas plataformas multilaterales. Esta tendencia se percibe como positiva, ya que permite a los países cooperar aunque tengan intereses diferentes, lo que no encaja en la lógica de la fuerza militar que subyace en el principio del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta diversidad de organizaciones internacionales contribuye al mantenimiento de las relaciones pacíficas en la escala más amplia."Los países operan en diferentes arenas con otros países en diferentes coaliciones, dependiendo del tema de discusión. Y esto es bueno, porque escapa a la lógica centrada en el poder militar que contamina al CSNU y favorece el poder económico y otras formas de poder que no son militares. Así, esta pulverización del poder entre diferentes regiones y niveles de cooperación tiende a reforzar los lazos que se cruzan entre los diferentes países y sus aliados, lo que establece una tendencia a mantener relaciones pacíficas a mayor escala. Me parece que esta densa institucionalización, al final, es más interesante para mantener un orden internacional pacífico y descentralizado que una única organización que intente actuar como gobierno mundial", concluye Albuquerque.Mientras continúa la búsqueda de soluciones, está claro que la diplomacia y la cooperación internacional seguirán desempeñando un papel fundamental en la búsqueda de un mundo más tranquilo y cooperativo.

https://sputniknews.lat/20231020/conflicto-palestino-israeli-brasil-busca-posicionarse-como-mediador-pese-al-veto-de-eeuu-1144949586.html

https://sputniknews.lat/20231014/y-la-onu-el-papel-de-la-organizacion-ante-el-conflicto-entre-palestina-e-israel-1144635726.html

https://sputniknews.lat/20230919/biden-quiere-salvar-la-hegemonia-estadounidense-reformando-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1143855691.html

https://sputniknews.lat/20230901/la-revolucion-de-los-brics-la-expansion-que-simboliza-la-revuelta-del-tercer-mundo-1143243491.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, onu, consejo de seguridad de la onu, brasil