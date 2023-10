https://sputniknews.lat/20231026/buscando-mejorar-en-las-encuestas-biden-prepara-un-gasto-de-50000-millones-en-programas-sociales-1145132114.html

Buscando mejorar en las encuestas, Biden prepara un gasto de 50.000 millones en programas sociales

Buscando mejorar en las encuestas, Biden prepara un gasto de 50.000 millones en programas sociales

De acuerdo al 'Washington Post', la Casa Blanca elabora un proyecto para presentar al Congreso en las próximas semanas, luego de pedir 106.000 millones de... 26.10.2023

La propuesta legislativa que elabora el presidente Joe Biden incluirá fondos extra para el cuidado infantil, acceso a internet de alta velocidad, ayuda en casos de desastres naturales y bomberos enfocados en incendios forestales, entre otras prioridades, según precisó la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda D. Young. El Post añade que no está claro cuánto dinero propondrá el presidente para cada programa, y ​​las personas familiarizadas con el proyecto le dijeron al diario que los detalles todavía no están definidos.Vale recordar que si bien el Gobierno del presidente demócrata ha querido relanzar su gestión económica bajo el nombre de "Bidenomics", invirtiendo incluso 25 millones de dólares en publicidad audiovisual para los próximos meses para vender sus presuntos éxitos, la amplia mayoría de estadounidenses reprueba no solo su gestión, sino especialmente el manejo de la economía.De acuerdo a una encuesta divulgada el 25 de septiembre por la cadena de televisión NBC, el 56% de los estadounidenses desaprueba al Gobierno de Joe Biden.Según el medio, se trata de la cifra de desaprobación más alta desde que el demócrata asumió el cargo.El sondeo también arrojó que apenas el 37% de los votantes respalda la gestión del presidente en materia económica y 41% sus decisiones en política exterior.Ante ese dato, y conscientes de la creciente pérdida de apoyo entre los votantes y la bancada republicana a financiar la escalada bélica de Kiev, la Casa Blanca ha combinado en un mismo paquete las ayudas a Ucrania con las de Israel, ya que estas últimas cuentan con un mayor respaldo.Al respecto, el expresidente Donald Trump criticó duramente a Biden por proponer darle a Ucrania lo que llamó un "cheque en blanco".

