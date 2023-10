https://sputniknews.lat/20231027/congresista-democrata-dean-phillips-anuncia-su-candidatura-a-presidencia-de-eeuu-en-2024-1145188763.html

Congresista demócrata Dean Phillips anuncia su candidatura a presidencia de EEUU en 2024

Congresista demócrata Dean Phillips anuncia su candidatura a presidencia de EEUU en 2024

WASHINGTON (Sputnik) — El congresista Dean Phillips (demócrata, Minnesota) anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de... 27.10.2023

internacional

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

partido demócrata (eeuu)

En una publicación en la red social X, Phillips describió las cuatro prioridades de su campaña: economía, seguridad pública, inversión en la juventud y el diálogo con los republicanos, sin las cuales cree que es imposible lograr objetivos nacionales significativos. Dijo que se postulará para presidente porque le preocupa que el rumbo elegido por su partido ponga al país en riesgo de que el expresidente Donald Trump (2017-2021) regrese a la Casa Blanca. "Creo que el presidente [Joe] Biden ha hecho un trabajo espectacular para nuestro país, pero no se trata del pasado. Estas son unas elecciones sobre el futuro. No me quedaré quieto, no me quedaré quieto ante las cifras que dicen tan claramente que vamos a enfrentar una emergencia el próximo noviembre", afirmó Phillips a la cadena CBS. Además de Phillips, los también demócratas Biden, Marianne Williamson y Cenk Uygur anunciaron sus planes de unirse a la carrera por la Oficina Oval, mientras que hasta 10 republicanos, incluido Trump, compiten por la nominación del llamado Grand Old Party para las próximas elecciones.

eeuu

2023

eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), partido demócrata (eeuu)