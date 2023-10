La Policía de Maine extiende búsqueda de atacante que mató a 18 personas en noreste de EEUU

https://sputniknews.lat/20231027/la-policia-de-maine-extiende-busqueda-de-atacante-que-mato-a-18-personas-en-noreste-de-eeuu-1145190775.html

WASHINGTON (Sputnik) — Las autoridades de Maine (EEUU, noreste) buscarán por agua y aire a Robert Card, quien presuntamente mató a 18 personas en la ciudad de...

Los buzos inspeccionarán el área y buscarán evidencia o posibles cuerpos, agregó. "No estoy diciendo que sepamos que el sospechoso está en el agua", comunicó Sauschuck. También señaló que las autoridades continúan investigando los locales de entretenimiento Sparetime Recreation y Schemengees Bar and Grille, donde ocurrieron los tiroteos. "Supongo que aún faltan días para completar esas investigaciones particulares, esas escenas del crimen en particular", explicó el comisionado. El 25 de octubre por la noche, Card, de 40 años, abrió fuego en un restaurante y un local de bowling en Lewiston. En el ataque murieron 18 personas y decenas más resultaron heridas; Card sigue prófugo.

