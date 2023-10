https://sputniknews.lat/20231029/eeuu-seria-vulnerable-en-oriente-medio-sus-bases-tienen-una-proteccion-muy-limitada--1145224082.html

EEUU sería vulnerable en Oriente Medio: "Sus bases tienen una protección muy limitada"

Los múltiples ataques que han sufrido las bases militares estadounidenses en Siria e Irak dejan al descubierto la vulnerabilidad de dichas instalaciones, en... 29.10.2023, Sputnik Mundo

defensa

eeuu

irán

irak

siria

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

Un exfuncionario del Pentágono y analista en temas de defensa afirma que las bases que tiene Washington en el Oriente Medio no cuentan con capacidades de defensa antiaérea suficientes ni efectivas. "¿Permitiremos que nuestras tropas estén continuamente en peligro?", cuestiona en referencia a la que él considera poca atención de parte de la Administración Biden. El experto asegura que, por muchos años, se ha quejado públicamente de las "vulnerables bases" de su país en Irak y Siria, las cuales, según él, "carecen de defensas aéreas adecuadas".El Pentágono ha reconocido que, en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás, sus bases militares en esa región del mundo han sido objeto de ataques en al menos 12 ocasiones, dejando una veintena de militares heridos. Según él, las tropas en dichas bases tienen como sistema de protección al C-RAM, que es una adaptación terrestre del sistema de cañones Phalanx de la Armada del país norteamericano. Sin embargo, subraya, "el sistema Phalanx, de tiro rápido pero de corto alcance, nunca ha detenido ningún ataque contra un buque de guerra, y no es muy diferente cuando se trata de derribar drones o cohetes". ¿Qué es lo que está fallando?Sobre el C-RAM, Bryen asegura que presenta problemas durante la noche porque se basa principalmente en el reconocimiento visual de las amenazas entrantes. "Los drones iraníes están hechos de plástico u otro material no reflectante, por lo que no tienen mucha o ninguna firma de radar, y también son difíciles de ver, especialmente de noche o en condiciones de poca luz", explica.El también exdirector de personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos critica que desde la Casa Blanca no exista un interés real por proteger al personal militar, y afirma que las recientes agresiones contra las bases pudieron haberse evitado si en Washington hubieran hecho caso de las advertencias y "se hubieran preocupado realmente por nuestras tropas sobre el terreno, pero obviamente nuestros soldados eran una prioridad baja". También señala que los suministros de equipo militar a Israel dejan al Pentágono "con las manos vacías" para que proteja a sus bases en Oriente Medio. Y aunque Estados Unidos cuente con el sistema Patriot, ese "no sirve de nada contra drones de vuelo lento o cohetes baratos", argumenta. "El Ejército podría haber comprado Iron Dome para nuestras bases, pero lo rechazó con argumentos engañosos, queriendo diseñar su propia alternativa desde cero. Pasarán algunos años antes de que la alternativa 'integrada' del Ejército se ponga en marcha, suponiendo que funcione. Requerirá la creación de una nueva infraestructura para fabricar el arma, y también tendrá que desarrollar un sistema logístico, de apoyo y de formación, porque ahora no existen", observa. En días recientes, el portal de noticias Politico reportó que en el Gobierno de Biden existe el temor de que grupos armados aprovechen la inestabilidad en la región del Oriente Medio para llevar a cabo ataques contra las fuerzas estadounidenses, según testimonios de algunos altos funcionarios de Washington. El Pentágono ha negado que los ataques contra sus bases en Oriente Medio tengan alguna relación con el conflicto palestino-israelí, a pesar de que Estados Unidos sea el principal aliado de Tel Aviv.

