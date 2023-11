Rusia prueba un nuevo dron de largo alcance en uno de los frentes de la operación militar | Video

https://sputniknews.lat/20231101/rusia-prueba-un-nuevo-dron-de-largo-alcance-en-uno-de-los-frentes-de-la-operacion-militar--video-1145318230.html

Rusia prueba un nuevo dron de largo alcance en uno de los frentes de la operaci贸n militar | Video

El oficial explic贸 que el viento cerca del suelo, a la altitud operativa de los drones, era de una fuerza tal que normalmente impide el uso de las aeronaves no tripuladas en iguales condiciones. Adem谩s, ambas partes del conflicto en esa l铆nea de operaciones han desplegado en abundancia los sistemas de guerra radioelectr贸nica, lo que tambi茅n dificultaba el proceso. En cuanto a los resultados de la primera prueba del dron, Jodakovski inform贸 que pese a todos los obst谩culos, la aeronave no tripulada logr贸 pasar la l铆nea de contacto entre las tropas y lleg贸 a la retaguardia ucraniana despu茅s de que fue derribado. Seg煤n sus palabras, este tipo de veh铆culos ser谩 dise帽ado para sobrecargar la defensa antia茅rea de Ucrania en lo m谩s profundo de la l铆nea del frente.Como se extrae del video, el nuevo dron se asemeja al Lancet de un tama帽o mayor. La nave dispone de alas en forma de doble X, se lanza desde una catapulta y tiene un motor el茅ctrico, lo que hace que el vuelo sea casi silencioso. Sus principales caracter铆sticas no fueron reveladas, pero Jodakovski se帽al贸 que los resultados de las pruebas permiten empezar la fabricaci贸n en peque帽os lotes.

