Por escalada del conflicto en Oriente Medio, el barril del petróleo podría llegar a los 115 dólares

Por escalada del conflicto en Oriente Medio, el barril del petróleo podría llegar a los 115 dólares

La trayectoria a la baja del petróleo podría revertirse si continúa la tensión a causa de la guerra lanzada por Israel contra Hamás, según expertos consultados... 02.11.2023, Sputnik Mundo

Los precios del petróleo podrían alcanzar los 115 dólares estadounidenses por barril si la guerra entre Hamás e Israel se convierte en un conflicto regional, dijeron 40 analistas consultados por la agencia estadounidense en su clásica encuesta mensual.En lo que va del año, los precios del crudo Brent han promediado 82,60 dólares el barril, y los expertos calculan que la cifra se elevará hasta 86,82.Sin embargo, la estabilidad de este monto depende de que la escalada bélica entre Israel y Hamás sea contenida y no implique directamente a más actores regionales, señalaron los expertos consultados.Si esto no sucediera, los analistas calculan que el barril del petróleo estará por encima de los 100 dólares, y que incluso podría alcanzar los 115 dólares, en un posible escenario en que una interrupción del suministro causada por el conflicto disminuye la oferta mundial.Los analistas Warren Patterson y Ewa Manthey, del banco ING, afirmaron que la amenaza más inmediata es una posible reducción de las exportaciones de petróleo de Irán si Estados Unidos endurece la aplicación de sanciones.Además del boom para las empresas petroleras que podría suponer un aumento de las hostilidades entre Israel, respaldada por Estados Unidos, y el grupo Hamás, una investigación publicada por The Guardian reveló que Wall Street ya se frota los dedos por los beneficios económicos que una guerra reportaría a las empresas bélicas estadounidenses en las que invierten.La nota de The Guardian, publicada el lunes 30 de octubre, recoge conversaciones entre analistas de Morgan Stanley y TD Bank, quienes destacaron en una conferencia telefónica realizada el 25 de octubre el "potencial" de ingresos para las empresas armamentistas, gracias al reciente pedido del presidente Joe Biden al Congreso de fondos por 106.000 millones de dólares para apoyar a Israel con equipo militar.

