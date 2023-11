https://sputniknews.lat/20231103/hizbula-afirma-que-israel-sigue-sin-avance-alguno-en-gaza-tras-un-mes-de-acciones-militares-1145395325.html

Hizbulá afirma que Israel sigue sin avance alguno en Gaza tras un mes de acciones militares

DOHA (Sputnik) — Israel sigue sin ningún tipo de avance en Gaza después de un mes de operaciones bélicas, afirmó el secretario general del movimiento chií... 03.11.2023, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

israel

franja de gaza

hamás

hizbulá

palestina

🌍 oriente medio

"Después de un mes de operaciones militares, Israel no ha mostrado ni un solo logro militar real en la Franja de Gaza", declaró Hasan Nasrala en su mensaje transmitido por medios libaneses. "EEUU es responsable de los crímenes en Palestina"Estados Unidos tiene la responsabilidad de la espiral de violencia en curso entre Israel y el movimiento islámico palestino Hamás, declaró Nasrala.Por crímenes, el líder de Hizbulá se refiere en particular a la muerte de la población civil en la Franja de Gaza."Israel es solo un ejecutor en manos de EEUU, y ellos son los responsables de los crímenes cometidos contra los pueblos en el pasado y este siglo", señaló Nasrala. Agregó que las amenazas de Washington de atacar las posiciones de Hizbulá en el Líbano no cambiarán en nada la postura del movimiento chií."Los intereses y militares estadounidenses serán los primeros en sufrir en una guerra regional, por lo que deben poner fin a su agresión contra la Franja de Gaza", dijo el secretario general.Asimismo, puntualizó que "el mundo ha hecho la vista gorda ante los crímenes de Israel contra los palestinos y el bloqueo israelí de la Franja de Gaza palestina", y que "el Consejo de Seguridad de la ONU no ha sesionado para tratar este asunto".El líder de Hizbulá advierte a Israel contra ataques al LíbanoIsrael cometerá el mayor error en su historia si decide atacar al Líbano, declaró Nasrala."El enemigo [Israel] cometerá la mayor locura en su historia si decide atacar al Líbano", dijo Nasrala durante un discurso retransmitido por los canales de televisión libaneses. Según el líder de Hizbulá, la organización perdió unos 57 combatientes por los enfrentamientos en la frontera del Líbano e Israel.Se trata del primer discurso público del líder de Hizbulá desde el inicio de la escalada del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás el pasado 7 de octubre.Hizbulá espera que Israel negocie con Hamás para liberar a rehenes, como en Líbano en 2006La actual escalada del conflicto palestino-israelí repite la experiencia de guerra entre Israel y el Líbano en 2006, cuando Tel Aviv no tuvo otra opción que negociar para liberar a los rehenes, declaró también Nasrala.Israel "repite lo ocurrido en el Líbano en 2006, cuando bombardeó el Líbano durante 34 días, pero fue incapaz de liberar a los rehenes con acciones bélicas, por lo que se vio obligado a negociar", agregó.El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 9.000 muertos y 32.000 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles.

