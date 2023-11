https://sputniknews.lat/20231104/el-eln-se-disculpa-por-el-secuestro-de-los-padres-del-futbolista-luis-diaz-fue-un-error-1145426335.html

El ELN se disculpa por el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz: "Fue un error"

El ELN se disculpa por el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz: "Fue un error"

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia reconoció este 4 de noviembre que fue "un error" el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre de... 04.11.2023, Sputnik Mundo

"Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte", dijo alias Antonio García, uno de los comandantes del grupo guerrillero, en su canal de Telegram."Lucho es un símbolo de Colombia y, como tal, lo sentimos en el ELN", agregó el dirigente guerrillero, quien aseguró que el comando central del ELN "orientó la liberación del padre de Lucho".El secuestro del padre del famoso futbolista se produce en momentos en que el grupo rebelde y el Gobierno colombiano llevan a cabo un proceso de paz para acabar con la insurrección armada en el país sudamericano y en el marco del cual se había decretado un cese al fuego.En un comunicado de prensa fechado el 2 de noviembre y firmado por el comandante José Manuel Martínez Quiroz, del Frente de Guerra Norte, el grupo guerrillero explicó que tiene comandos con misiones económicas, uno de los cuales realizó la privación de la libertad de Luis Manuel Díaz."A partir del momento se inicia su proceso de liberación y queremos evitar cualquier incidente", se afirma en el comunicado del Frente de Guerra Norte.El secuestro de Luis Manuel Díaz fue perpetrado el pasado 28 de octubre, en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, junto a su esposa Cilenis Marulanda, madre del jugador de la selección nacional de fútbol de Colombia.La señora Marulanda fue liberada pocas horas después, pero el padre del jugador cumple este 4 de noviembre ocho días de haber sido secuestrado.“Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del Derecho Internacional Humanitario, y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre", señaló el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN, Otty Patiño, en un comunicado difundido el 2 de noviembre.Patiño manifestó que el caso del secuestro será presentado ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego vigente.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el 3 de noviembre, en el marco de una visita a Washington, que el grupo guerrillero cometió un acto "que va en contra del mismo proceso de paz" y urgió al ELN a liberar en cuanto antes al señor Díaz.En otro mensaje en Telegram, el comandante Antonio García afirmó que el grupo guerrillero tiene que buscar maneras de financiarse."A parte del presupuesto nacional, que sale del bolsillo de los colombianos, los funcionarios del gobierno que trabajan por la paz reciben financiamiento internacional. Pueden darse las cifras de sus abultados salarios", escribió el dirigente guerrillero en la red social."Las Fuerzas Armadas del Estado se financian del presupuesto nacional y también de apoyos internacionales. El ELN ¿de dónde se va a financiar? Lo hemos planteado en la Mesa y la comunidad internacional lo sabe", explicó el comandante rebelde."Sin respuesta, los frentes del ELN se ven compelidos a realizar acciones para financiarse. Al mismo Presidente se lo dije en Cuba, que eso era un riesgo y debía buscarse una solución", agregó García, quien dijo que este asunto sigue vigente para encontrar una solución en la mesa del diálogo con el gobierno nacional. "No puede seguirse esquivando"."Las acciones para conseguir economía no son violatorias al Cese el Fuego ni a sus protocolos", concluyó el dirigente del ELN.

