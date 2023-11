https://sputniknews.lat/20231104/kremlin-la-otan-se-creo-para-contener-a-rusia-es-una-maquina-creada-para-la-confrontacion-1145420741.html

Kremlin: "La OTAN se creó para contener a Rusia, es una máquina creada para la confrontación"

Kremlin: "La OTAN se creó para contener a Rusia, es una máquina creada para la confrontación"

La OTAN "se creó para contener a Rusia, es una máquina creada para la confrontación", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al equiparar el bloque... 04.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-04T14:53+0000

2023-11-04T14:53+0000

2023-11-04T14:53+0000

rusia

otan

dmitri peskov

internacional

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/04/1145421186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aef2964e6a7b557ac020bb34303c9b53.jpg

La OTAN, subrayó, "es un arma de confrontación". "Cada vez que decíamos, cuando había cada guerra, la expansión de la OTAN, la infraestructura militar de la OTAN acercándose a nuestras fronteras, gritábamos: colegas, no nos gusta, no vengan hacia nosotros. Lo toleraremos hasta cierto límite, pero no más allá. Tras 8 oleadas de ampliación de la OTAN, entonces la situación se hizo intolerable, que es lo que declaró nuestro presidente [Vladímir] Putin", recordó.El portavoz presidencial también equiparó el bloque militar a "un fusil de asalto"."El fusil de asalto Kalashnikov es el arma más avanzada del mundo (...) siempre será un fusil de asalto. Nunca se utilizará con fines pacíficos. Seguirá siendo un arma que mata", afirmó. "Y lo mismo ocurre con la OTAN. Es un arma de confrontación", añadió Peskov.El golpe de Estado de 2014 en Ucrania es una "violación de todos los fundamentos del derecho internacional"Todas las explicaciones rusas sobre el golpe de Estado de 2014 en Ucrania en Occidente se toparon con un muro de hormigón, era una verdad que no querían escuchar, indicó."Les hemos estado diciendo que esto no era otra cosa que un golpe de Estado, un golpe de Estado por la fuerza en Ucrania, ilegítimo, es una violación de todos los fundamentos del derecho internacional (...) Todas nuestras explicaciones, chocaban contra un muro de hormigón, y cuando gritábamos 'despierten', el entonces presidente [de Ucrania, Petró] Poroshenko ordenó a sus tanques y cañones disparar contra Donbás, está utilizando al Ejército contra su propia población, contra su propia gente". Según sus palabras, "esto es lo que no querían oír (...) Esta verdad no querían oírla. No quisieron escucharla durante ocho años", agregó."No empezamos la guerra, la estamos terminando"Rusia no inició el conflicto ucraniano, sino que, por el contrario, lo está terminando, y esta es una idea conceptual que el país debe transmitir a todo el mundo, puntualizó Peskov. "Como declaró nuestro presidente, nosotros no empezamos la guerra. La estamos terminando. Esto es muy importante, es una frase conceptual y una verdad conceptual que todos debemos transmitir tanto en nuestro país, como a todos nuestros amigos, y en todo el mundo", insistió. "Rusia es fuerte y lo está demostrando ahora"Subrayó que Rusia añade nuevos elementos a su fuerza cada día y que es importante transmitir su verdad al mundo. Peskov señaló que "el mundo está organizado de tal manera, que la verdad siempre suena más convincente de boca del fuerte. Y por eso, para transmitir nuestra verdad al mundo, tenemos que ser fuertes, convincentes", aseveró el portavoz presidencial.Rusia pronostica un crecimiento económico del 2,8% este añoEl Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia calcula que la economía del país crecerá un 2,8% este año, pese a las sanciones impuestas, añadió Peskov."Pese a la situación muy difícil del último año y nueve meses —me refiero a la operación militar especial y a la imposición de sanciones sin precedentes, nunca vistas en el mundo, contra nosotros— nuestro Gobierno logró no solo estabilizar la situación. Ahora el Ministerio de Desarrollo Económico prevé un crecimiento de nuestra economía del 2,8% para este año", resumió.

https://sputniknews.lat/20231031/ucrania-corre-el-riesgo-de-sufrir-un-colapso-economico-demografico-y-militar-1145264290.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, otan, dmitri peskov, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania