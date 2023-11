https://sputniknews.lat/20231108/el-conflicto-palestino-israeli-esta-inclinando-la-balanza-contra-ucrania-1145522067.html

El conflicto palestino-israelí está inclinando la balanza contra Ucrania

Los primeros 30 días del más reciente conflicto entre Israel y Hamás no solo han provocado la pérdida de decenas de miles de vidas inocentes, sino que también... 08.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con un artículo de Financial Times, titulado "De EEUU a Ucrania, la guerra de Gaza cambiará el mundo", los efectos del conflicto en Medio Oriente están llegando hasta la política del país norteamericano, donde la presidencia de Joe Biden está en apuros, y hasta al campo de batalla en Ucrania, debido a que ese país ha dejado de ser la prioridad para la ayuda militar proporcionada por Washington.El diario británico destaca que la guerra en Gaza ha obligado a Estados Unidos a desviar tiempo y recursos de Ucrania, que ha estado desesperadamente escasa de proyectiles y ahora compite con Israel por los apretados suministros estadounidenses.Además, estos acontecimientos, que han desviado la atención del principal aliado occidental de Ucrania, se han producido en un momento en el que el esfuerzo bélico de Kiev ya estaba flaqueando. La contraofensiva del Gobierno ucraniano ha fracasado en gran medida.En otro frente, la financiación militar de Estados Unidos para el país europeo se ha atascado en el Congreso, ya que los republicanos que apoyan al aspirante presidencial Donald Trump se han vuelto en contra de la guerra y no han votado a favor de que se liberen los recursos para el frente en Europa oriental.De acuerdo con e Financial Times, el futuro no luce prometedor para la causa de Volodímir Zelenski, ya que según sus estimaciones es probable que Rusia el año que viene tenga una ventaja cada vez mayor en armamento y número de tropas.Una cada vez más probable victoria del republicano Donald Trump en la elección presidencial del próximo año también podría ir contra la causa ucraniana, ya que, de regresar a la Casa Blanca, el magnate podría decidir abandonar a Ucrania a su suerte, retirándole el apoyo militar.Además, según el medio, Biden necesita que los votantes jóvenes acudan a votarlo. "Pero muchos están furiosos por el apoyo de su Administración a Israel. Si los progresistas se quedan en casa o votan a candidatos marginales, las elecciones podrían inclinarse hacia Trump". De acuerdo con el diario, la atención mundial sobre Israel y Gaza también puede estar sirviendo de tapadera para que se produzcan otros abusos contra los derechos humanos.Según el medio, también hay otros problemas urgentes que corren el riesgo de no resolverse. "El cambio climático parece cada vez más ominoso. Pero la cumbre COP28, que comenzará a finales de este mes en Dubái, tendrá lugar ahora con los líderes mundiales distraídos por Gaza".

