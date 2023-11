https://sputniknews.lat/20231108/el-kremlin-ve-necesario-el-dialogo-de-estabilidad-estrategica-entre-rusia-y-occidente-1145532169.html

El Kremlin ve necesario el diálogo de estabilidad estratégica entre Rusia y Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — Es necesario un diálogo sobre la estabilidad estratégica entre Rusia y los países occidentales, subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitri... 08.11.2023, Sputnik Mundo

"No hay requisitos previos [para el diálogo] en este momento. Aunque el diálogo es inequívocamente necesario. No puede llevarse a cabo cuando una parte sermonea a otra. No lo practicaremos. Pero creemos que este diálogo es extremadamente necesario y, sin lugar a dudas, estamos dispuestos a iniciarlo", declaró el vocero a los periodistas. Peskov precisó que la situación actual no cambiará tras la decisión de la OTAN de suspender su participación en el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE). El 7 de noviembre, Rusia completó su retirada del tratado FACE ante la falta de avances de los países de la OTAN para ratificar la variante actualizada del acuerdo. Ese mismo día, el Reino Unido, Estados Unidos y otros aliados de la OTAN decidieron suspender su participación en el tratado tras la decisión de Moscú. El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa fue suscrito en París en 1990 por los entonces 16 países miembros de la OTAN y seis Estados del Pacto de Varsovia. En 1999, después de la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, en la ciudad turca de Estambul fue firmada una variante actualizada del tratado FACE que fue ratificada solo por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, mientras que los países de la OTAN se abstuvieron. El pacto limitaba la cantidad de tanques, vehículos acorazados, aviones de combate, helicópteros y artillería pesada en el territorio de los países signatarios.

