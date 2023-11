https://sputniknews.lat/20231110/rusia-registra-mas-de-4800-bajas-ucranianas-entre-muertos-y-heridos-en-una-semana-1145622133.html

Rusia registra más de 4.800 bajas ucranianas entre muertos y heridos en una semana

MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido durante la última semana más de 4.800 militares entre muertos y heridos en la zona de la operación... 10.11.2023, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

🌍 europa

ministerio de defensa de rusia

En particular, las bajas ucranianas entre muertos y heridos superaron 1.590 efectivos en la línea de operaciones de Donetsk, y 800, en el sur de Donetsk. En las líneas de Krasni Limán y de Kupiansk, las pérdidas de Ucrania se estiman en más de 725 y 710 militares, respectivamente. Además, según el ente castrense ruso, Kiev perdió entre muertos y heridos hasta 505 efectivos en la línea de Jersón y hasta 495 en la de Zaporozhie. Asimismo, los militares rusos derribaron 8 aviones de combate ucranianos, así como interceptaron 32 proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiple Himars, 12 misiles de crucero Storm Shadow/SCALP, dos bombas guiadas JDAM, dos misiles antibuques Neptuno y 205 vehículos aéreos no tripulados. Desde el inicio de la operación de Rusia en Ucrania, las fuerzas rusas han destruido 533 aviones, 254 helicópteros, 8.791 vehículos aéreos no tripulados; 441 sistemas de misiles antiaéreos, 13.335 tanques y otros vehículos blindados, 1.183 sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.040 piezas de artillería de campo y morteros y 15.175 automóviles militares especiales, resumió el Ministerio de Defensa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

