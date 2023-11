https://sputniknews.lat/20231111/como-podria-ser-el-control-de-seguridad-de-israel-sobre-gaza-1145646001.html

¿Cómo podría ser el control de seguridad de Israel sobre Gaza?

Mantener la seguridad en la Franja de Gaza es una cuestión importante que no puede ser responsabilidad exclusiva de Israel, declaró a Sputnik el analista... 11.11.2023, Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí

israel

palestina

franja de gaza

🛡️ zonas de conflicto

fuerzas de defensa de israel (fdi)

🌍 oriente medio

internacional

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió que habrá un control total de la seguridad israelí sobre la Franja de Gaza después de que Hamás sea aniquilado. Subrayó que las medidas de seguridad incluirán la desmilitarización a gran escala, de modo que ya no pueda haber ninguna amenaza para los ciudadanos israelíes desde Gaza. Netanyahu añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "seguirán controlando la Franja de Gaza incluso después de la guerra, porque el Estado judío no confiará en las fuerzas internacionales" para garantizar la seguridad en el enclave palestino. Aun así, "lo que podemos ver [en Gaza] es una especie de marco regional, que incluirá a los principales Estados árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto", argumentó al respecto Avi Melamed. "Yo asumiría que Israel se encargará de esa parte de mantener la seguridad, porque tenemos que recordar que hay muchas cosas que deben hacerse. Entre ellas, rehabilitar y repoblar a los ciudadanos de Gaza para que vuelvan a sus hogares o encontrar soluciones para aquellos que no pueden volver a sus casas porque han sido demolidas, así como proporcionar servicios gubernamentales y todas esas cosas", afirmó Melamed.Sugirió que Tel Aviv se centrará en "toda la cuestión de la seguridad", y que las FDI seguirán "disminuyendo las capacidades militares de Hamás y la Yihad Islámica y asegurándose que no puedan reagruparse y reconstruir las infraestructuras". A la pregunta de quién se ocupará de los civiles que necesitan ayuda dentro de Gaza, Melamed subrayó que la cuestión "tiene que abordarse a nivel regional e internacional", porque "no es responsabilidad" solo de Israel. "Esto es algo de lo que Israel puede formar parte", declaró, refiriéndose a la cumbre islámico-árabe que se celebra en Riad, donde los participantes podrían debatir sobre cómo ayudar a "sus hermanos, los palestinos".En cuanto a las medidas de seguridad de Israel, el analista planteó que deben ir encaminadas a impedir que Hamás siga siendo "un actor que pueda dictar su agenda en la región, así como con respecto a los israelíes y los palestinos". Según las palabras de Melamed, las medidas de seguridad deben incluir "restricciones" para defender a los civiles de Gaza y "asegurarse de que no sufrirán daños". Subrayó que minimizar "el daño y la amenaza a los civiles en esa situación" es algo importante, que será "un aspecto de la relación entre Israel y la población de Gaza en el contexto de la medida de seguridad".En cuanto a las medidas para hacer frente a Hamás, Melamed señaló que "hay que hacerlo de diferentes maneras, ejerciendo presión militar, así como asfixiando las capacidades económicas de Hamás, y persiguiendo a los militantes y comandantes del grupo de muchas otras formas". "Como he dicho, debe establecerse una estructura internacional y regional que se ocupe de toda la situación en la Franja de Gaza. Y dentro de esta estructura, deben tomarse medidas muy decisivas y activas para impedir que Hamás vuelva a convertirse en un actor importante", concluyó el analista.Según su opinión, la última escalada del conflicto palestino-israelí, que tuvo lugar el 7 de octubre tras un repentino ataque a gran escala de Hamás contra el Estado judío desde la Franja de Gaza, "no daba señales de terminar".

israel

palestina

franja de gaza

