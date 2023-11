https://sputniknews.lat/20231112/el-mundo-pensaba-que-no-podia-ir-a-peor-otro-lapsus-de-biden-en-el-cementerio-nacional--video---1145657224.html

"El mundo pensaba que no podía ir a peor": otro lapsus de Biden en el Cementerio Nacional | Video

"El mundo pensaba que no podía ir a peor": otro lapsus de Biden en el Cementerio Nacional | Video

El presidente de EEUU, Joe Biden, necesitó la ayuda de un guardia de honor después de que "perdiera la orientación" durante una ceremonia de colocación de...

Las imágenes publicadas muestran al comandante en jefe de EEUU, Joe Biden, quien se persignó ante la corona de flores, pero antes de volver a su lugar, se vuelve confundido hacia un soldado que estaba cerca, y a este no le quedó más remedio que asistir al presidente estadounidense y dirigirle hacia la vicepresidenta Kamala Harris."Un militar indicó hacia la vicepresidenta Kamala Harris, que estaba de pie a unos metros, y el presidente volvió a ella. Harris y Denis McDonough, el secretario de Asuntos de los Veteranos de EEUU, parecían apenas contener la sonrisa mientras el mandatario dudaba", escribe New York Post. Según el periódico, los congresistas republicanos expresaron su preocupación por la "evidente confusión" de Biden, y algunos de ellos comentaron el incidente al periódico."Justo cuando todo el mundo pensaba que no podía ir a peor, resulta que sí", destacó el congresista californiano Darrel Issa."Es triste ver el deterioro cognitivo del presidente Biden una y otra vez. ¿Cómo se presenta a la reelección?", preguntó la diputada Nicole Malliotakis, que representa a Staten Island.Joe Biden, que cumplirá 81 años en 2023, se convirtió en el presidente más longevo de la historia estadounidense. En los últimos tiempos ha tropezado o se ha caído más de una vez, saludó al aire o se perdió en el escenario. Durante una ceremonia de graduación en la Academia de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Colorado, el mandatario bromeó sobre su edad poco antes de caerse, diciendo de sí mismo que era un hombre de 300 años.

