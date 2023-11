https://sputniknews.lat/20231115/representantes-de-eeuu-dejan-fuera-a-israel-y-kiev-de-su-proyecto-de-ley-para-financiar-el-gobierno-1145732944.html

Representantes de EEUU dejan fuera a Israel y Kiev de su proyecto de ley para financiar el Gobierno

Los legisladores norteamericanos avalaron este proyecto provisional para mantener abierto al Gobierno mientras se agotan sus fondos, reduciendo considerablemente la amenaza de un cierre que dejaría a los empleados públicos sin salario el próximo Día de Acción de Gracias. El proyecto de ley contempla financiar temporalmente el Gobierno federal a través de dos fechas separadas. Ahora falta que sea aprobado por el Senado, que a diferencia de la Cámara baja es controlado por los demócratas. Los representantes aprobaron la legislación el 14 de noviembre por la noche bajo la suspensión de las reglas en una votación de 336 a favor y 95 en contra, con el apoyo de dos tercios necesario para su aprobación. Decenas de republicanos y dos demócratas votaron en contra de la propuesta, defendida por el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Por otra parte, el proyecto no contempla fondos suplementarios para Israel o Ucrania, a pesar de que hace unos días Biden aseguró que seguiría respaldando financiera y militarmente a ambas naciones. La llamada resolución de continuación "escalonada" financiaría partes separadas del Gobierno hasta dos fechas distintas, el 19 de enero y el 2 de febrero, para evitar la necesidad de un proyecto de ley de gastos general durante la temporada de vacaciones.El problema estriba en que este proyecto de ley solo aplaza el problema hasta enero de 2024, año en el que Estados Unidos celebrará sus elecciones presidenciales. Por ello, el Congreso tiene hasta la medianoche del 17 de noviembre si no quiere que Washington se enfrente nuevamente al riesgo de un cierre gubernamental por falta de fondos, también conocido como shutdown. Y es que hasta el momento el poder legislativo no ha aprobado los presupuestos para 2024 de los distintos departamentos federales. Desde enero, Estados Unidos ha estado operando bajo "medidas extraordinarias" después de que el Gobierno federal alcanzara su límite de deuda de 31,4 billones de dólares. El Departamento del Tesoro ha dicho que ya no puede seguir pagando las deudas gubernamentales.

