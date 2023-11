https://sputniknews.lat/20231119/con-el-apoyo-occidental-a-ucrania-menguando-zelenski-debera-enfrentar-pronto-la-realidad-1145849748.html

Con el apoyo occidental a Ucrania menguando, Zelenski deberá enfrentar pronto la realidad

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha hecho sonar la alarma sobre las perspectivas de que disminuya el apoyo occidental a Kiev, diciendo a los medios que... 19.11.2023, Sputnik Mundo

El mandatario europeo ha llamado la atención sobre la reducción del apoyo occidental a medida que la atención de Washington se centra cada vez más en Oriente Medio y en la escalada del conflicto palestino-israelí. Un reciente proyecto de ley de financiación provisional firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no contiene disposiciones para una mayor asistencia a Ucrania.Las palabras de Zelenski parecen ser "tanto simbólicas como reales", ya que las "esperanzas de victoria de Ucrania, que ya eran débiles, se desvanecerían en el olvido" si cesara el flujo constante de armas y municiones a Kiev desde Occidente, argumentó el estudioso Jacques Sapir, director de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París.Según el académico, el apoyo al país de Europa oriental nunca ha sido una "prioridad máxima" para las potencias occidentales, independientemente de sus declaraciones sobre el tema en el pasado.Mientras tanto, el exuniformado Paul E. Vallely, general de división retirado del Ejército estadounidense y presidente de la Fundación Stand Up America, de ese país, señaló que varias potencias europeas han intensificado sus esfuerzos para suministrar municiones a Ucrania, incluso cuando Washington dirige su atención hacia Israel y su escalada de hostilidades en la Franja de Gaza.Sin embargo, señaló que uno de los principales actores de Europa, Alemania, se ha estado "retrasando en gran medida en el apoyo a Ucrania", incluso cuando Berlín prometió recientemente "duplicar ese apoyo a 8.500 millones de dólares en 2024 y también ofrecer un sistema de defensa aérea crucial a Zelenski. Entonces, lo que dicen y lo que hacen pueden ser dos cosas diferentes".Después de haber expresado su escepticismo sobre la capacidad de Estados Unidos y Europa para cumplir sus promesas más recientes, Vallely también sugirió que la situación en el campo de batalla pronto podría empeorar para Kiev a medida que "el invierno llega y las operaciones ofensivas rusas avanzan"."Zelenski sigue diciendo que están ganando, y algunos medios occidentales dicen que Ucrania está ganando, pero la realidad no es así. Por eso creo que estos próximos 60 días van a ser muy críticos en Ucrania", comentó.

