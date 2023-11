https://sputniknews.lat/20231127/rebeldes-yemenies-lanzan-dos-misiles-hacia-un-destructor-estadounidense-en-mar-rojo-1146058915.html

Rebeldes hutíes lanzan 2 misiles hacia un destructor estadounidense en mar Rojo

MOSCÚ (Sputnik) — Dos misiles fueron lanzados desde las zonas controladas por los rebeldes hutíes en dirección al destructor estadounidense USS Mason, poco... 27.11.2023, Sputnik Mundo

"Aproximadamente a las 01.41 del 27 de noviembre, hora de Saná (GMT+3), se dispararon dos misiles balísticos desde áreas controladas por los hutíes en Yemen hacia la ubicación general del USS Mason (DDG 87) y el Central Park. Los misiles cayeron en el golfo de Adén, a unas diez millas náuticas de los barcos. El USS Mason (DDG87), que forma parte del Grupo de Ataque de Portaaviones Dwight D. Eisenhower, estaba concluyendo su respuesta a la llamada de socorro del Central Park en el momento de los lanzamientos de misiles", declaró el Centcom. Agregó que no hubo daños ni heridos en ninguno de los buques durante este incidente.El 26 de noviembre, el petrolero Central Park de bandera liberiana emitió una llamada de socorro, diciendo que estaba siendo atacado por desconocidos. Fuerzas de la coalición antipiratería que acudieron en su ayuda exigieron la liberación del barco. Según el comunicado de Centcom, "cinco individuos armados desembarcaron del barco e intentaron huir en su pequeña embarcación", pero el USS Mason persiguió a los atacantes, provocando su eventual rendición. La tripulación del Central Park se encuentra actualmente a salvo. El periódico The Times of Israel afirma que el barco está relacionado con la empresa Zodiac Maritime, bajo control del multimillonario israelí Eyal Ofer. El movimiento Ansar Alá (hutíes), que controla el norte de Yemen y la costa del mar Rojo, proclamó el 19 de noviembre la intención de atacar cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar. Algunas horas después, los hutíes anunciaron la captura en el mar Rojo de la nave Galaxy Leader, presuntamente vinculada al Estado hebreo. Construido en 2022 y matriculado en Nassau, Bahamas, el Galaxy Leader es un barco portavehículos de 189 metros de eslora y 32 de manga; su tonelaje de peso muerto es de 17.127 toneladas, según el sitio web MarineTraffic. La compañía operadora del barco secuestrado, Nippon Yusen, informó que entre los 25 tripulantes hay nacionales de Bulgaria, Ucrania, Filipinas, México y Rumanía.

