El presidente de El Salvador confirma que pronto no estará a cargo del Gobierno

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que no estará pronto al frente del Gobierno en un mensaje al final de una reunión... 29.11.2023, Sputnik Mundo

Reelección de Bukele consolidaría la refundación del país Reelección de Bukele consolidaría la refundación del país

"No voy a estar en funciones como presidente, yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes", declaró Bukele la noche de este 28 de noviembre a los funcionarios, a quienes insistió en la necesidad de dejar un legado correcto. De acuerdo con la constitución, Bukele deberá abandonar la presidencia al menos seis meses antes del inicio del próximo periodo de gobierno el 1 de junio de 2024, un plazo que comienza el viernes 1 de diciembre próximo, y para lo cual deberá pedir una licencia a la Asamblea Legislativa. No obstante, el mandatario no se refirió a esas decisiones, para las cuales tiene plazo hasta la medianoche del jueves 30 de noviembre, ni de la persona que lo sustituirá, que según las leyes deberá ser la figura denominada designado presidencial, quien debe ser electo por el Parlamento de una terna propuesta por Bukele. En cambio, insistió en que durante su alejamiento tendrá más tiempo para estar pendiente del trabajo del gobierno y sus funcionarios, a quienes le advirtió sobre la necesidad de la honradez en el ejercicio de sus funciones. De hecho, pidió al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, invitado a la reunión, una investigación de todos los presentes, tanto de su actividad a lo largo del gobierno, iniciado el 1 de junio de 2019, y durante los próximos meses. Bukele agregó que no quiere "ser recordado como el ladrón". "Entonces, yo no robo, porque no quiero ser recordado como un corrupto", indicó. Recordó en ese sentido que en los años 80 del siglo pasado hubo un presidente, Napoleón Duarte (1984-1989), que el pueblo consideró que no era ladrón, pero se rodeó de ladrones. "Manchó su legado por rodearse de ladrones", aseguró. En ese sentido, Bukele insistió a los ministros y otros altos funcionarios sobre la necesidad de la honradez en sus cargos. Las elecciones presidenciales y legislativas tendrán lugar el domingo 4 de febrero del año entrante y las municipales y para el Parlamento Centroamericano el 3 de marzo siguiente, fecha también de una eventual segunda ronda.

