https://sputniknews.lat/20231130/al-menos-un-muerto-en-el-ataque-terrorista-en-jerusalen--video-1146160386.html

Varios muertos en el ataque terrorista en Jerusalén | Videos

Varios muertos en el ataque terrorista en Jerusalén | Videos

TEL AVIV (Sputnik) — Tres personas han muerto y seis resultaron heridas tras un ataque terrorista a tiros en la entrada de Jerusalén, según informó la Policía. 30.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-30T06:46+0000

2023-11-30T06:46+0000

2023-11-30T07:44+0000

defensa

israel

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

hamás

franja de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1b/1145184297_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_4604e0bedf8e968af01bb974a3aacd4f.jpg

"Dos personas mayores, rondando los 70 años, que estaban en estado crítico tras el ataque, han muerto en el hospital", comunicó.Minutos antes se había declarado la muerte de una mujer de 24 años en el hospital Shaarei Tsedek, según informó el servicio de emergencias Maguen David Adom (MDA).Los demás heridos fueron enviados a dos hospitales de Jerusalén, los más graves a Shaarei Tsedek, y los más moderados a Hadasa Ein Kerem.La policía dice que los dos terroristas que abrieron fuego con un arma M-16 contra las personas que estaban en una parada de autobús en la entrada de Jerusalén fueron "neutralizados" por las fuerzas de seguridad y por un civil armado.Según el diario The Times of Israel, al menos dos palestinos armados dispararon contra un grupo de personas en una parada de autobuses en el bulevar Weizmann, a la entrada de Jerusalén.Las identidades de los atacantes no han sido reveladas de inmediato, pero algunos informes de medios israelíes dicen que son habitantes de Jerusalén Este. La policía informó que está supervisando el área para descartar más atacantes.El ataque tuvo lugar apenas una hora y media después de que Israel y el movimiento palestino Hamás confirmaron que la tregua humanitaria en la Franja de Gaza, en vigor desde el 24 de noviembre, se prolonga por un séptimo día.

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, hamás, franja de gaza