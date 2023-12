https://sputniknews.lat/20231204/putin-rusia-esta-desenganchandose-rapidamente-de-la-jeringuilla-tecnologica-de-occidente-1146231399.html

Putin: Rusia está desenganchándose rápidamente de "la jeringuilla tecnológica de Occidente"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país está desenganchándose rápidamente de "la jeringuilla tecnológica de Occidente", pese a que los... 04.12.2023, Sputnik Mundo

Golpes a Occidente por todos ladosLas sanciones ilegales impuestas a Rusia por el llamado Occidente colectivo han producido el efecto contrario al deseado por EEUU y sus socios: el único resultado es la vandalización de la propia economía de ese 'mundo basado en reglas'. Y no solo eso. También han logrado que más países cierren filas con Rusia, alejándose de las peligrosas prácticas de Occidente, como ha sido el bloqueo de activos rusos, que ha desembocado en una desdolarización imparable en muchos países.En este contexto, Putin señaló que, gracias a la necesidad de sustituir los productos importados del extranjero, los fabricantes rusos de dispositivos científicos y tecnológicos "obtuvieron un mercado". "Y si hay mercado, entonces hay un incentivo económico para producir. Cuando se podía comprar todo en el extranjero, no había mercado nacional", destacó el jefe del Kremlin, al subrayar la importancia de esta tendencia.Entonces, lanzó una sentencia lapidaria. "Nuestros llamados socios —al menos así los llamábamos antes— pensaban que nos habían enganchado con una jeringuilla tecnológica y que nunca nos desengancharíamos. Pero gracias a los esfuerzos de gente como usted y sus colegas ha resultado posible. Y no solo es posible, sino que está ocurriendo con bastante rapidez", afirmó Putin.De acuerdo a Aníbal Garzón, sociólogo, docente y comunicador, especializado en Estudios Internacionales, "sucede que estamos en un momento histórico que creo que muchas veces ni se analiza en Occidente, y es que se está rompiendo con esa relación de extractivista, o esa relación de esos países que era la exportación de materia prima y el consumo de productos industriales, servicios y tecnológicos. Se está rompiendo porque está generando una potencia mucho mayor de capital humano y la cooperación sur–sur entre los países. Creo que es interesante analizar aquí, que creo que lo que está de fondo en el discurso de Putin, es la importancia que ha habido en la cooperación sur–sur, o el sur global también, donde también entra Rusia, con lo que son los países BRICS, por ejemplo, que Rusia integra", señala Garzón.

