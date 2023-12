https://sputniknews.lat/20231205/soldado-ucraniano-cuenta-sobre-el-infierno-en-el-frente-1146303108.html

Soldado ucraniano cuenta sobre el "infierno" en el frente

Soldado ucraniano cuenta sobre el "infierno" en el frente

Un militar ucraniano declaró que los soldados enviados al campo de batalla cerca del río Dniéper eran tan inexpertos que ni siquiera sabían nadar, comunicó el... 05.12.2023, Sputnik Mundo

Un soldado de las FFAA ucranianas comentó cómo Ucrania está luchando por mantener su posición en la orilla oriental del río Dniéper, citó la BBC."Hay muchos jóvenes entre nosotros. Necesitamos gente, pero gente formada, no los completamente novatos que tenemos ahora. Hay chicos que han pasado solo tres semanas entrenándose y han conseguido disparar un par de veces", afirmó.El combatiente ucraniano señaló también que a las tropas no se les explicaron sus misiones y que los mandos superiores los abandonaron a su suerte.Entretanto, agregó que las autoridades ucranianas ya no podían atraer a la gente al Ejército con dinero."Todos los que querían ser voluntarios, vinieron hace mucho tiempo; ahora es demasiado difícil tentar a la gente con dinero. Ahora vienen los que no consiguieron escapar al reclutamiento. Se reirán de esto, pero algunos de nuestros marines ni siquiera saben nadar".Como cualquier otra sección del frente, esta operación también se convirtió en una batalla de desgaste.Previamente, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Víktor Muzhenko, afirmó a los medios que la contraofensiva del verano "decepcionó a muchos" en Kiev y más allá. Ucrania enfrenta ahora importantes grietas al interior de su Gobierno y el mayor ejemplo de esta situación es la mala relación que tienen el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, señaló un análisis de la revista británica The Economist.

