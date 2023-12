https://sputniknews.lat/20231206/alianza-gobernante-de-hungria-se-opone-a-la-adhesion-de-ucrania-a-la-ue-1146335138.html

Alianza gobernante de Hungría se opone a la adhesión de Ucrania a la UE

BUDAPEST (Sputnik) — La alianza de los partidos gobernantes de Hungría, Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano, presentó una resolución al Parlamento... 06.12.2023, Sputnik Mundo

El político destacó que los candidatos para unirse al bloque deben cumplir todos los criterios y no se pueden hacer excepciones por motivos políticos e ideológicos. Según la resolución presentada, Kiev no ha cumplido los criterios necesarios para iniciar las negociaciones de adhesión, en particular en materia de la situación con las minorías nacionales.

