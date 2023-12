https://sputniknews.lat/20231208/eeuu-veta-la-resolucion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-que-pide-un-alto-el-fuego-en-gaza-1146420400.html

EEUU veta la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza

EEUU veta la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza

Washington vetó este 8 de diciembre una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría pedido un alto el fuego inmediato entre el grupo... 08.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-08T21:01+0000

2023-12-08T21:01+0000

2023-12-08T21:22+0000

internacional

eeuu

onu

consejo de seguridad de la onu

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/05/1139050635_0:123:3422:2048_1920x0_80_0_0_59ddec80e6efc88579cea610a2b37aeb.jpg

El proyecto de resolución había sido elaborado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objetivo de poner fin a la escalada del conflicto palestino-israelí, que ha causado unos 1.200 muertos en el país hebreo y más de 17.000 fallecidos en la Franja de Gaza.El proyecto fue respaldado por 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia y China. Sin embargo, Estados Unidos lo vetó, por lo cual no salió adelante la resolución vinculante. El Reino Unido se abstuvo de votar. Washington argumentó su decisión de veto en que la resolución planteada estaba "disociada de la realidad" y "no habría hecho avanzar la aguja sobre el terreno", según dijo en la sesión del Consejo el representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood. Además del fin de las agresiones, la resolución también planteaba la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.De este modo, una vez más el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fracasa en su intento por solucionar el conflicto entre Israel y Palestina, el cual podría extenderse a otras partes del Oriente Medio, como ya ha sucedido con ataques de los rebeldes hutíes de Yemen y otras fuerzas islámicas a bases militares estadounidenses en Siria, Irak y Afganistán. Además, el grupo radical islamista Hizbulá ha advertido en varias ocasiones que está dispuesto a entrar al conflicto para defender al pueblo palestino. La misma ONU ha dicho que sus agencias no podrán seguir trabajando en la Franja de Gaza si no hay un cese al fuego inmediato.

https://sputniknews.lat/20231208/salven-a-la-franja-de-gaza-hamas-pide-a-la-onu-un-cese-al-fuego-total-1146416555.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, onu, consejo de seguridad de la onu, 📰 conflicto palestino-israelí