¿Le están montando un 'Maidán' y un golpe de Estado a Zelenski?

Sentarse a negociar con Rusia. Es a lo que podría verse obligado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien, según la revista estadounidense Politico... 08.12.2023, Sputnik Mundo

A Zelenski se le quema la cocinaMientras, al comentar la caída de la aprobación de Zelenski, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, declaró al periódico 20 Minuten que el mandatario está convirtiéndose en un "autócrata" al concentrar el poder en sus manos. "La gente ve quién es eficaz y quién no. Y había, y sigue habiendo, muchas expectativas. Zelenski está pagando por los errores que ha cometido". Pero Klichkó fue un paso más allá: subrayó que, al finalizar el conflicto, todos los políticos ucranianos tendrán que afrontar la responsabilidad y responder por sus acciones, en una presunta alusión a Zelenski, entre otros.A su vez, en unas recientes declaraciones, el exasesor de la Presidencia de Ucrania Oleksii Arestóvich, advirtió que en su país podría estallar lo que califica como un "Maidán 3". "Yo creo que Zelenski está comprendiendo en estos días una frase célebre de [Henry] Kissinger, que lo peor no es ser enemigo de EEUU, lo peor es ser amigo de EEUU. Entonces, ahora verá cómo toda la estrategia norteamericana se ha basado en utilizar a Ucrania como instrumento, como masa de maniobra contra Rusia", indica el analista político Manuel Monereo.En este contexto, el actual asesor del jefe de la Oficina Presidencial, Mijail Podolyak, ha declarado que la sociedad ucraniana ha acumulado "mucha irritación" y "cuestiones difíciles" sobre la guerra. "Se refieren a la corrupción, así como al coste de la guerra, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido ningún avance en el frente".En tanto, el periódico alemán Die Welt publicó un artículo donde incide en que "la disputa entre el presidente y los altos mandos militares muestra que el frente interno unido en Ucrania se está desmoronando. Y cualquier duda expresada en Kiev sobre las perspectivas de éxito de Ucrania se ve reforzada en los pasillos de las sedes de los gobiernos europeos y estadounidenses".“Ahora tiene un problema EEUU que es: o Zelenski acepta la nueva realidad, o Zelenski será apartado del poder. El cómo se le aparta, eso puede ser de muchas maneras”, avisa Monereo.

