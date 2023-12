https://sputniknews.lat/20231208/una-siesta-de-30-anos-jefe-del-pentagono-dice-que-solo-eeuu-puede-salvar-al-mundo-1146406454.html

¿Una siesta de 30 años? Jefe del Pentágono dice que sólo EEUU puede salvar al mundo

¿Una siesta de 30 años? Jefe del Pentágono dice que sólo EEUU puede salvar al mundo

Es de la que parece haberse despertado Lloyd Austin, al asegurar que los problemas actuales no harán más que "agravarse" sin un liderazgo estadounidense... 08.12.2023, Sputnik Mundo

EEUU, un castillo de naipes que se derrumbaAustin se despachó con 'humildad'. "Solo un país en la Tierra puede ofrecer el tipo de liderazgo que exige este momento". Según él, ese país es… ¡EEUU! "De Rusia a China, de Hamás a Irán, nuestros rivales y enemigos quieren dividir y debilitar a EEUU, y separarnos de nuestros aliados y socios", disparó, y añadió que en este momento crucial de la historia "EEUU no debe vacilar"."Estas declaraciones son explícitas de globalismo", señala Josep Alsina, director de las revistas Nihil Obstat y La Emboscadura. "Este destino manifiesto que en un principio era sólo para el continente americano, [luego] se expande a todo el mundo. Es lo que podríamos llamar una nematología, es decir, es una descripción ideológica de lo que en el fondo es la intención de EEUU como todo imperio universal de extenderse por el mundo", observa el analista.Como temiendo haberse quedado corto en su alocución, Austin espetó: "El Ejército estadounidense es la fuerza de combate más letal de la historia de la humanidad. Y vamos a seguir así. No debemos dar a nuestros amigos, rivales o enemigos ninguna razón para dudar de la determinación de EEUU".Pero la realidad es la que es. Y es que ese mismo día, el medio estadounidense Politico difundió un borrador de la primera Estrategia Nacional de Industria de Defensa, que advierte que la base industrial estadounidense no dispone de la "capacidad, receptividad o resiliencia necesarias para satisfacer toda la gama de demandas de producción militar a velocidad y escala".

