https://sputniknews.lat/20231210/planes-para-fabricar-armas-en-ucrania-solo-beneficiaran-a-la-propaganda-occidental-1146454090.html

Planes para fabricar armas en Ucrania sólo beneficiarán a la "propaganda occidental"

Planes para fabricar armas en Ucrania sólo beneficiarán a la "propaganda occidental"

A medida que desacelera el flujo de armas y equipo militar de las potencias occidentales a Ucrania, prominentes contratistas de defensa de EEUU y otros países... 10.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-10T21:06+0000

2023-12-10T21:06+0000

2023-12-10T21:06+0000

defensa

ucrania

eeuu

earl rasmussen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142270689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bffe6f68fc5bf80a670faf983147ed91.jpg

Kiev anunció orgullosamente esta semana que llegó a un acuerdo con dos empresas estadounidenses no identificadas para comenzar a fabricar conjuntamente municiones de artillería de 155 mm en Ucrania.El proyecto se difundió tras la realización de una conferencia de la industria militar celebrada en Washington DC los días 6 y 7 de diciembre, en la que funcionarios estadounidenses y ucranianos discutieron sobre cómo aumentar la producción de armas para satisfacer el apetito de Kiev.Sin embargo, el Ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, Oleksandr Kamishin, explicó a los medios de comunicación que la producción de proyectiles bajo los auspicios del plan antes mencionado comenzaría recién en dos o tres años.Vale recordar que, a principio de año, funcionarios ucranianos también se jactaron de que el contratista de defensa turco Baykar, fabricante de los drones Bayraktar que despliegue Kiev en el campo de batalla, comenzó a construir una fábrica de vehículos aéreos no tripulados en territorio ucraniano.En tanto, el gigante alemán de fabricación de armas Rheinmetall AG también anunció planes similares recientemente, y su director ejecutivo, Armin Papperger, dijo que tiene la intención de comenzar a fabricar sus primeros vehículos blindados y de combate de infantería en Ucrania en 2024.Todas estas iniciativas tienen una cosa en común: aún no han dado frutos y la eficiencia de estas iniciativas conjuntas de fabricación de armas no está probada, agregando todavía más incertidumbre a un escenario sombrío para Kiev.Si bien establecer instalaciones de producción de armas en Ucrania no es en absoluto imposible, es "muy complicado", le dijo a Sputnik Earl Rasmussen, teniente coronel retirado del ejército estadounidense y consultor internacional.El experto señaló además que se necesitará una "mano de obra capacitada" para operar estas instalaciones y que "llevará años establecer y mejorar dichas instalaciones".Rasmussen también se ha referido al elefante en la habitación: el hecho de que tales instalaciones de fabricación de armas serán inmediatamente atacadas por las fuerzas armadas rusas."Incluso si la ubicación de dichas instalaciones está clasificada u oculta, me pregunto cuánto tiempo podrá permanecer esa información en secreto", dijo, describiendo la construcción de tales instalaciones como una "muy mala decisión de inversión".Según Rasmussen, la decisión de establecer estas plantas de armas locales afectará el curso del conflicto ucraniano "sólo en términos de propaganda occidental o apoyo moral a Ucrania".

https://sputniknews.lat/20231210/putin-afirma-que-ucrania-se-esta-quedando-sin-recursos-y-no-tiene-futuro-1146446026.html

https://sputniknews.lat/20231210/biden-debe-repensar-su-estrategia-sobre-ucrania-debido-al-momento-critico-que-atraviesa-kiev-1146441730.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, earl rasmussen