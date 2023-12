https://sputniknews.lat/20231211/casi-la-mitad-de-los-votantes-de-eeuu-cree-que-biden-esta-gastando-demasiado-en-ucrania-1146457627.html

Casi la mitad de los votantes de EEUU cree que Biden está gastando demasiado en Ucrania

Casi la mitad de los votantes de EEUU cree que Biden está gastando demasiado en Ucrania

La encuesta fue publicada por el 'Financial Times', que afirma que los números reflejan la "fragilidad" del apoyo en el país norteamericano a seguir enviando... 11.12.2023, Sputnik Mundo

El sondeo, que fue realizado por la firma Michigan Ross para el diario británico, arrojó que el 48% de los encuestados cree que Estados Unidos está gastando "demasiado" en ayuda financiera y militar para Ucrania en su conflicto con Rusia.En tanto, el 27% dijo que Washington estaba gastando la "cantidad correcta" y apenas el 11% consideró que su país no gasta lo suficiente en favor de su aliado europeo.En el desglose por partido, el doble de encuestados que se identifican como republicanos dijo que se gasta demasiado en comparación con los demócratas (65% vs 32%).Además, una mayoría de independientes (52%) también cree que EEUU está derrochando demasiado para ayudar a Kiev.La encuesta se conoce en las vísperas de un nuevo viaje del líder ucraniano Volodímir Zelenski a Washington, en el que tiene planeado reunirse con el presidente Joe Biden y buscar convencer a los congresistas republicanos de aprobar el proyecto de ley que incluye 60.000 millones de dólares para ayudas a su país, paralelas a fondos para Israel y Taiwán, que ya fuese rechazado por el Senado el martes 5 de diciembre, al no obtener los 60 votos necesarios.El sondeo también refleja que el envío de ayuda militar y financiera a Israel para su asedio contra Hamás librado en la Franja de Gaza también es impopular entre los votantes estadounidenses.El 40% de los encuestados dijo que Estados Unidos gasta "demasiado" en Israel, mientras que el 30% estimó que Washington aporta la "cantidad correcta".El resultado representa otro llamado de atención para el Gobierno de Biden, que, al igual que lo hiciera con Kiev, ha apoyado irrestrictamente la escalada bélica del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ya ha dejado casi 18.000 civiles palestinos muertos, según las últimas cifras oficiales brindadas por las autoridades de Gaza.El Financial Times señala que los altos niveles de oposición a la ayuda militar a Israel y Ucrania se producen "en un contexto de inquietud continua sobre el estado de la economía estadounidense".Reflejando esa disconformidad de los votantes con el manejo de la economía por parte de la Administración Biden, apenas el 25% de los encuestados dijo que el estado de la economía estadounidense era "bueno" o "excelente", otro mal resultado para la Casa Blanca a menos de un año para que se celebren las elecciones generales.

