El Kremlin: Rusia está interesada en desarrollar las relaciones con Argentina

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está interesada en desarrollar las relaciones con Argentina concentrándose en los intereses comunes, declaró el portavoz del Kremlin... 12.12.2023, Sputnik Mundo

El vocero subrayó que Rusia tiene intereses comunes en materia de integración con muchos países, incluida Argentina."Sabemos que antes de las elecciones se escuchaban declaraciones controvertidas desde Buenos Aires, actualmente se están rectificando", añadió.El presidente electo de Argentina, Javier Milei, juramentó el 10 de diciembre a las 11:50 hora local (14:50 GMT) en un acto en el Congreso legislativo seguido en las calles por una multitud de simpatizantes de su partido, La Libertad Avanza (ultraderecha).Rusia fue representada en la investidura de Milei por su embajador en ese país latinoamericano, Dmitri Feoktístov.Durante la campaña electoral, el líder de la coalición La Libertad Avanza manifestó en repetidas ocasiones su intención de centrarse en la cooperación con Estados Unidos e Israel, al tiempo que dejaba de promover lazos a nivel gubernamental con los principales socios comerciales de Argentina, China y Brasil, argumentando que no quería hacer negocios con comunistas y socialistas.Además, el nuevo mandatario se mostró reacio al ingreso de Argentina en el grupo de los BRICS y afirmó que no impulsará "tratos con los comunistas porque no respetan los parámetros básicos del libre comercio, la libertad y la democracia". Argentina, junto con Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, fue invitada a unirse al grupo a partir del 1 de enero de 2024.El conflicto en GazaHasta que callen los cañones, no hay manera de estabilizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, advirtió Peskov."En la situación humanitaria de Gaza está focalizada la atención y la preocupación de numerosos países. Harán falta esfuerzos muy efectivos y medidas serias para proporcionar asistencia expedita a los palestinos. De hecho, resulta imposible hacerlo mientras truenan los cañones", dijo Peskov a los periodistas.La nueva espiral del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás, desatada con el ataque sorpresa que el grupo lanzó el 7 de octubre, ha causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel, a los que se suman más de cien militares fallecidos desde el inicio de la operación terrestre, y más de 18.200 muertos y más de 49.600 heridos en Gaza, según los últimos datos oficiales.El 1 de diciembre, al expirar la tregua humanitaria pactada siete días antes con la mediación conjunta de Catar, Egipto y EEUU, se reanudaron en Gaza las operaciones bélicas.Desde entonces, Gaza recibe cada día unos 100 camiones con ayuda humanitaria desde Egipto, una quinta parte del promedio diario previo al 7 de octubre, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).La reunión entre Biden y ZelenskiMoscú seguirá muy de cerca la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Joe Biden y Volodímir Zelenski, programada para este 12 de diciembre, declaró el portavoz del Kremlin.El presidente ucraniano se reunirá también con los senadores estadounidenses y con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.La visita de Zelenski a EEUU se produce cuando los legisladores están considerando proporcionar ayuda adicional a Ucrania. Se espera que los temas clave de la futura reunión en Washington sean el aumento de la cooperación de Ucrania y EEUU en materia de defensa –en particular, los proyectos conjuntos para la fabricación de armas y sistemas de defensa aérea– y la coordinación de esfuerzos de los dos países en 2024.Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.La injerencia estadounidenseEl Gobierno de Rusia cuestionó nuevamente la injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos después de que un alto funcionario de Washington expresara su inquietud por el bloguero Alexéi Navalni sentenciado a 19 años de cárcel por extremismo.El pasado 4 de agosto, una corte sentenció a Navalni a 19 años de prisión por liderar y financiar un grupo extremista. Según algunos medios, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, dijo el 11 de diciembr que su Gobierno había enviado un mensaje a las autoridades rusas y estaba preocupado por el bienestar del recluso.Al ser preguntado de si sabía dónde el reo cumplía condena, Peskov enfatizó que el Kremlin "no tiene la intención ni la posibilidad de seguir cómo los reclusos cumplen sus sentencias en las instituciones correspondientes".El hombre se encuentra en prisión desde febrero de 2021 después de que le cambiaran la prisión condicional por una pena real por el caso del fraude a la cadena francesa de cosméticos Yves Rocher. Navalni se hizo popular en 2013 como autor de un blog anticorrupción. Sin embargo, años después él mismo enfrentó varios cargos por corrupción. En Estados Unidos le consideran "líder de la oposición rusa".

