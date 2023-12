https://sputniknews.lat/20231217/putin-rusia-no-tiene-ningun-interes-por-pelear-con-paises-de-la-otan-1146652327.html

Putin afirma que Rusia no tiene ningún interés por pelear con países de la OTAN

Putin afirma que Rusia no tiene ningún interés por pelear con países de la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no tiene ningún interés por un conflicto bélico con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirmó el presidente...

En declaraciones al canal de televisión Rossiya 1, Putin calificó de "disparate" la reciente advertencia del presidente de EEUU, Joe Biden, de que si Rusia gana en Ucrania, no se detendría allí y podría atacar a uno de los países miembros de la OTAN. "El presidente de cualquier país grande que es parte de la OTAN –más aún, de uno que es dueño de la OTAN como es el caso de EEUU, toda esa organización es su patio trasero– debe de entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés geopolítico, económico, político ni militar en pelear con países de la OTAN", subrayó el mandatario ruso. Rusia no tiene reclamaciones territoriales con respecto a la OTAN ni desea estropear las relaciones con el bloque; al contrario, le interesa fomentarlas, argumentó Putin.El mandatario ruso mencionó a la vecina Finlandia, a la que "la OTAN ha arrastrado dentro" y con la que Moscú zanjó todas las disputas territoriales a mediados del siglo pasado.En el pasado no hubo ningún problema en la frontera con Finlandia, pero "sí los habrá ahora", advirtió Putin. Y acto seguido dijo que se creará allí un nuevo distrito militar, Leningradski, donde se van a concentrar "ciertas unidades castrenses".A la pregunta de si puede haber puntos de convergencia con EEUU y otros países miembros de la OTAN ahora que llueven las acusaciones contra Rusia, Putin dijo: "Tendrán que encontrarlos, pues tendrán que tenernos en consideración".

