Un alto cargo de la ONU se abstiene de excluir a Hamás de futuros debates sobre Gaza

Un alto cargo de la ONU se abstiene de excluir a Hamás de futuros debates sobre Gaza

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, no se apresura a excluir a Hamás de futuras discusiones... 18.12.2023

Para Griffiths, "el pueblo de Palestina sí que tiene derecho a decir quién puede y quién no puede ser excluido". "Y estoy seguro de que sería inclusivo en lugar de excluyente, pero basándose en ciertos valores", agregó. Durante la entrevista, el alto cargo de la ONU calificó de "rampante" la impunidad que se ve en Gaza y no descartó la creación de un tribunal especial. "Tal vez sea necesario un tribunal especial [para Gaza]", dijo. Asimismo, Griffiths aseguró que nada evidencia que los bombardeos israelíes en el sur de la Franja de Gaza sean más precisos que en el norte, afirmó el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios.Según el alto cargo de la ONU, la guerra en Gaza va a durar mucho tiempo aún."La guerra aún no ha terminado, no ha terminado ni la mitad. . . No creo que hayamos llegado a la mitad de esto todavía. Nos quedan semanas y semanas para que termine esta guerra salvaje".Lo que está sucediendo en Gaza, según Griffiths, va más allá de lo imaginable.El alto cargo de la ONU mencionó que "las enfermedades y el hambre están empezando a ser la principal causa de muerte y privaciones" y que el balance definitivo de las víctimas va a ser muy superior."Aún tenemos que ver qué hay bajo los escombros. Estas estimaciones de [alrededor de 18.000] muertos, las estadísticas cambian radicalmente una vez que empiezas a cavar bajo los escombros. En el caso del terremoto turco [de febrero], el número de muertos se duplicó", advirtió.El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás atacó a Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes. En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza. La campaña de bombardeos dejó hasta la fecha unos 18.800 muertos, entre ellos 8.000 niños y 6.200 mujeres, y 51.000 heridos en el enclave palestino. Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Catar, Egipto y EEUU, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamás, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza. Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU. Numerosos países, entre ellos Rusia, instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

