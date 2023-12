https://sputniknews.lat/20231219/amlo-asegura-que-mexico-tiene-garantizado-petroleo-por-los-proximos-30-anos-1146712326.html

AMLO asegura que México tiene garantizado petróleo por los próximos 30 años

México cuenta con una reserva de petróleo que le permite tener hidrocarburo para los próximos 30 años, anunció el presidente de la nación latinoamericana... 19.12.2023, Sputnik Mundo

No obstante, el mandatario mexicano se pronunció a favor de seguir trabajando para migrar a las energías verdes, aunque esto se logre a largo plazo."A mí me gustaría mucho de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables y que se usaran más energías limpias y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No será así como se piensa, de la noche a la mañana", consideró.Ante este panorama, López Obrador declaró que, cuando menos hasta que se haga la transición energética, México tendrá petróleo. Este tema es uno de los grandes pendientes de la Administración actual, ya que, en repetidas ocasiones se ha tratado de acelerar.Por ejemplo, el 26 de mayo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mexicana designó la energía eléctrica producida con gas natural como limpia y libre de combustible.Sumado a ello, el presidente del país latinoamericano comentó en su conferencia del 27 de junio que este cambio se da en parte por las sanciones derivadas de la operación militar especial de Rusia en Ucrania."Por eso se decreta que el gas es una energía en transición hacia las energías limpias, una energía, el gas, como un combustible que se puede utilizar y no se considera energía sucia o de origen petrolífero, que es distinto al petróleo crudo", indicó.En entrevista previa para Sputnik, el titular de la carrera de Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Carlos Aréchiga Ramírez, explicó que aún faltan más pasos para alcanzar esa meta.

