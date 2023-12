https://sputniknews.lat/20231220/el-kremlin-tilda-de-absurda-la-formula-de-paz-que-promueve-kiev-1146737139.html

El Kremlin tilda de absurda la "fórmula de paz" que promueve Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de absurda la "fórmula de paz", promovida por Kiev, en la que no se tiene en cuenta la... 20.12.2023, Sputnik Mundo

Asimismo, las autoridades de Rusia no ven ningún fundamento ni premisa para las negociaciones con Ucrania, indicó Peskov."Realmente creemos que el tema de las negociaciones no es relevante actualmente y hemos repetido en más de una ocasión que no hay base, ni fundamento, ni premisas para estas consultas", señaló el vocero comentando las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que tildó de irrelevante por el momento el tema de las negociaciones con Rusia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev", así como hacer frente a los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. En noviembre de 2022, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, presentó su fórmula de la paz, que cuenta con diez apartados, entre los que figura la seguridad radiológica y nuclear, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, así como la liberación de prisioneros y deportados, entre otros. Según indicó el Kremlin, el conflicto de Ucrania puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta "la nueva realidad territorial". La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucranianas tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul. Desde entonces, las partes no han retomado esas consultas.

