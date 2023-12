https://sputniknews.lat/20231222/las-medias-verdades-de-biden-sobre-la-economia-en-verdad-todo-es-color-de-rosa-1146804803.html

Las "medias verdades" de Biden sobre la economía: ¿en verdad todo es color de rosa?

La política económica del presidente Joe Biden sería un fracaso porque está recurriendo a medias verdades para tratar de convencer al electorado de los... 22.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la también exsocia de la firma Wertheim & Company, la campaña de reelección de Biden sigue intentando vender sus políticas económicas a unos votantes escépticos, pero su discurso "no ha funcionado, no está funcionando y no funcionará".La analista cita una reciente encuesta publicada por The Wall Street Journal que muestra que "solo 23% de los votantes dicen que las políticas de Biden les han ayudado personalmente, mientras que 53% dicen que se han visto perjudicados por la agenda del presidente".Además, señala que, según Real Clear Politics, el índice medio de aprobación de Biden en todas las encuestas es del 40,5%, frente al 44,5% de Donald Trump en el mismo momento de su presidencia, el 46,5% de Barack Obama y el 58% de George W. Bush.Según Peek, el Gobierno de Biden ha intentado posicionar la idea de que su Administración rescató a la economía de la catástrofe que encontró cuando el expresidente Donald Trump dejó la presidencia en 2020.La analista subraya que el discurso del presidente Biden se basa en gran medida en datos deshonestos o engañosos, como ocurre cuando promociona el número de nuevas empresas y solicitudes de empleo como señal de que las políticas económicas –conocidas como Bidenomics– están funcionando.De acuerdo con la exanalista de Wall Street, las ganancias bajo la Administración Trump también superan a las obtenidas hasta ahora durante la presidencia de Biden. "En 2020, el último año de Trump en el Despacho Oval, las solicitudes ascendieron a 4,4 millones, un 47% más que los 3 millones de 2016. Este año, suponiendo que diciembre se mantenga al nivel del mes pasado, las solicitudes han aumentado hasta los 5,5 millones, un 37,5% más que el último año de Trump".Otra de las afirmaciones falsas de Biden, afirma la especialista, es que el aumento de los precios por parte de las empresas es la causa principal de la inflación, pero esta verdad a medias, dice Peek, se puede probar observando los beneficios empresariales que se han mantenido prácticamente estables en los últimos siete trimestres. "Si las empresas estuvieran subiendo los precios para aprovecharse de los consumidores, seguramente veríamos un aumento de los beneficios. Pero no es así".Otro aspecto en el que el equipo de Biden ha mentido es la afirmación de que están bajando los precios de los medicamentos con receta para las personas mayores, considera la especialista. "El informe del IPC de noviembre muestra que los precios de los medicamentos recetados aumentaron un 3,8% respecto al año anterior, peor que el aumento del 3,1% de los precios en general. Puede que la Casa Blanca esté forzando recortes de precios en algunos medicamentos comprados o reembolsados por el gobierno federal, pero las compañías farmacéuticas compensarán esas pérdidas en otros lugares, y de hecho lo están haciendo", señala.En cuanto a la afirmación de Biden de que ha "creado" millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero, Peek resalta que el número de estadounidenses dedicados a la fabricación apenas se ha movido desde el último mes de 2019, antes de que el COVID-19 cerrara gran parte de la economía."También dice que su Administración está reduciendo los costes energéticos, otro engaño, ya que las facturas de electricidad se han disparado un 24% desde que Biden asumió el cargo, después de haber bajado ligeramente bajo Trump", asegura la experta en su artículo."Los estadounidenses no son estúpidos; saben que el crecimiento del país está siendo alimentado hasta un grado peligroso por el enorme gasto público, que conduce a déficits presupuestarios insostenibles y a la inflación", concluye.

