Jefes de inteligencia militar del Reino Unido creen que Kiev no podrá tener éxito en el frente en 2024 porque no tiene ni personal militar ni armas para un... 02.01.2024, Sputnik Mundo

En el Reino Unido creen que Ucrania no logrará el éxito en el frente en 2024

En el Reino Unido creen que Ucrania no logrará el éxito en el frente en 2024

En el Reino Unido creen que Ucrania no logrará el éxito en el frente en 2024

© AFP 2023 / Sergey Shestak Militares ucranianos en Artiómovsk, uno de los lugares donde falló la contraofensiva © AFP 2023 / Sergey Shestak

Jefes de inteligencia militar del Reino Unido creen que Kiev no podrá tener éxito en el frente en 2024 porque no tiene ni personal militar ni armas para un avance en el frente, por lo que Londres estaría considerando extender el conflicto de Ucrania hasta al menos 2025, informó el periódico 'The Times', citando una fuente del Gobierno británico.