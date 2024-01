https://sputniknews.lat/20240103/experto-en-seguridad-chile-vive-su-peor-crisis-de-violencia-y-criminalidad-1147099271.html

El Gobierno de Gabriel Boric enfrenta un problema en aumento, con críticas desde la oposición como también por parte de la ciudadanía. En otro orden, analizamos este año electoral en varios países de la región.

Chile ingresó a este 2024 con una ola de homicidios atípica: en Navidad hubo seis asesinatos y cuatro en Año Nuevo.La indignación se apoderó de la opinión pública luego de que un niño de tres años resultara herido de gravedad durante un tiroteo.Para el experto, esta crisis en el país sudamericano responde a la implementación de una "pésima reforma procesal penal, impuesta por centros de estudio como Paz Ciudadana, que hoy guardan absoluto silencio".Esta situación, explicó el experto, derivó en un conjunto de leyes que, en los hechos, beneficiaron a los grupos criminales. "Chile tiene una de las justicias más garantistas de América Latina, lo que beneficia a grupos criminales por las penas alternativas".Según Houston, el problema "deja encerrada a la ciudadanía en sus casas mientras el delincuente hace lo que quiere en las calles"."En el país faltan, al menos, unos 70.000 policías de prevención. Solo hay 50.000. Si no se apuesta a trabajar la prevención del delito en las calles, no habrá avances", apuntó el analista.La ola de crímenes presiona al Gobierno de Gabriel Boric; varios parlamentarios opositores pidieron al Ejecutivo convocar al Consejo de Seguridad Nacional.El entrevistado afirmó que el Ejecutivo llegó al poder "sin un plan de seguridad" y con cargos políticos sin formación en este ámbito.En otro orden, abordamos las elecciones a desarrollarse en la región este año y el trabajo sobre el particular durante 2023 por parte del Observatorio de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).Conversamos con Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL. Ella también integra el Consejo asesor latinoamericano del Institute for Integral Transitions (IFIT) y es miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y el Caribe (IIJ-UNAM), y la Red de Politólogas.Además, repasamos el informe anual del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre la violencia en Colombia.En el país asesinaron a 188 personas que ejercían algún tipo de liderazgo o defensa de los derechos humanos en el país latinoamericano.Dialogamos con Leonardo González Perafan, director de Indepaz y del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

