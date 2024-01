https://sputniknews.lat/20240108/el-secretario-de-defensa-de-eeuu-sigue-en-el-hospital-y-no-hay-fecha-fija-para-su-alta--1147203023.html

El secretario de Defensa de EEUU sigue en el hospital y no hay fecha para su alta

El secretario de Defensa de EEUU sigue en el hospital y no hay fecha para su alta

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, permanece hospitalizado desde el 1 de enero, lo que ha generado cuestionamientos de políticos... 08.01.2024

2024-01-08T00:43+0000

2024-01-08T00:43+0000

2024-01-08T00:46+0000

Lloyd fue hospitalizado desde el lunes 1 de enero por complicaciones a raíz de un procedimiento médico menor, pero el Pentágono no informó sobre esta situación hasta el 4 de enero a la Casa Blanca y hasta 5 al resto de la población estadounidense. Fue hasta este 7 de enero que dio algunos detalles sobre su estado de salud, aunque la información sigue siendo escueta. Según Bloomberg, Austin, máximo responsable de Defensa del país, miembro clave del gabinete y figura crucial en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no ha acudido al Pentágono desde el 1 de enero. La versión oficial del Pentágono es similar, aunque asegura que el general se encuentra bien física y anímicamente. "Sigue hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, pero se está recuperando bien y con buen ánimo", aseguró en un comunicado el portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder.Según el Pentágono, Lloyd Austin reanudó sus funciones normales de trabajo desde el 5 de enero, aunque desde el hospital. Además, afirma que el secretario ya se comunicó con el presidente Joe Biden y ya coordina sin problema las actividades del Departamento de Defensa en Estados Unidos y en el resto del mundo. Por su parte, el secretario de Estado de Estados, Antony Blinken, dijo que había hablado con Austin el pasado fin de semana, antes del incidente. "No estaba al tanto de su problema médico", comentó. Surgen las críticas"Es bastante chocante esto porque cuando eres el secretario de Defensa, tienes que hacer saber a todo el mundo que realmente vas a estar de baja", dijo el senador James Lankford, republicano por Oklahoma, a Fox News Sunday.Según Bloomberg, el presidente Biden y Austin no se hablaron durante dos días después de que el mandatario fuera informado el 4 de enero de los problemas de salud del general, pero hablaron el sábado por la noche, según las personas familiarizadas con el asunto.Los senadores republicanos pidieron el 6 de enero que haya "consecuencias" por la falta de notificación de Lloyd Austin a la Casa Blanca y acusaron al Pentágono de ocultar información deliberadamente y exigieron que el Gobierno de Biden informe exhaustivamente a los legisladores sobre lo ocurrido.El representante James Clyburn, demócrata por Carolina del Sur y aliado de Biden, defendió el historial militar de Austin y su derecho legal a la privacidad médica, pero sugirió que el asunto debería haberse tratado de otra manera."Tiene el deber de mantener informado al público", dijo Clyburn en el programa State of the Union de CNN. "Y no sé si fue él o alguien dentro del estamento militar quien decidió hacerlo así".Biden fue informado de la hospitalización de Austin el 4 de enero por su jefe de gabinete, Jeff Zients, y su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, según dos personas que pidieron no ser identificadas al hablar de comunicaciones internas, reportó Bloomberg.

