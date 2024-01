https://sputniknews.lat/20240111/ecuador-unido-ante-la-crisis-respaldamos-al-presidente-requerimos-un-compromiso-unanime-1147318997.html

Ecuador, unido ante la crisis: "Respaldamos al presidente, requerimos un compromiso unánime"

Ecuador, unido ante la crisis: "Respaldamos al presidente, requerimos un compromiso unánime"

Políticos de distintos espectros dejan atrás sus diferencias para restaurar el orden en Ecuador, que se convirtió en el país más violento de Sudamérica.

En las últimas horas, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó el estado de “conflicto armado interno”, lo que habilita acciones drásticas contra los carteles de narcotraficantes, a partir de la toma de rehenes en el canal de televisión TC. Ante esta situación, líderes de distintos partidos políticos optaron por apoyar al nuevo mandatario en su cruzada contra la violencia.“Brindamos un respaldo al presidente Noboa para todas las acciones que se están emprendiendo para recuperar la paz en el país. La situación actual requiere una acción coordinada y un compromiso unánime para restaurar la seguridad”, afirmó a Cara o Ceca Viviana Veloz, la presidenta de la Asamblea Nacional, en representación de Revolución Ciudadana -partido de Rafael Correa-.Por otro lado, desminitió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa del aumento del narcotráfico en el país.“En su gestión, redujo la tasa de muertes violentas a 5 por 100.000 habitantes [hoy está en 50] y detuvo a cabecillas de las bandas más peligrosas del país. Fuimos el segundo país más seguro de la región. También se construyeron nuevas cárceles. Lo que hoy sufrimos resultado del desmoronamiento de la institucionalidad por los gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso”.Gobierno argentino acuerda con FMIEl ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, que destrabrá el financiamiento de los próximos vencimientos de Argentina con la entidad.“Es un acuerdo limitado; no es que ingresan fondos frescos. Esto le garantiza al Fondo la financiación de los vencimientos, mientras se toma el tiempo necesario para analizar la situación y volver a reunirse en abril”, dijo Ismael Bermudez, economista.“Todo indica que la inflación será sostenida estos meses con un piso del 20% y es probable que, junto con la suba de tarifas energéticas, se coman la devaluación nominal del 100% de diciembre y tengan que hacer un nuevo ajuste”, señaló.Bermudez criticó a Caputo por defender la derogación de la fórmula jubilatoria y afirmar que de esa manera busca “proteger a los jubilados” con los montos discrecionales.“Tiene una cara de piedra para decir lo que dijo ayer. Los cálculos dan que el poder adquisitivo de las jubilaciones estarían cayendo un 22% este mes. Esto se suma a la perdida que ya hubo durante los dos gobiernos anteriores. Hoy estamos en un 50% por debajo del 2017”.China pediría a Argentina que cancele el SwapLa relación del Gobierno argentino con el gigante asiático es cada vez más tirante. La relación de funcionarios con representantes Taiwaneses, sumado a los dichos en contra del gobierno chino provocaron un fuerte malestar en Beijing. Ahora, Xi Jinping exigiría el pago del swap o intercambio de monedas con Argentina y podría disminuir la compra de soja y trigo.“Hay contradicciones importantes en el Gobierno. Argentina no puede prescindir de los dolares de China, por lo que hace una pésima lectura de la realidad internacional. Se está aislando de sus socios comerciales, de sus fuentes de financiación. La canciller es poco profesional”.“China se limita a hacer negocios e inversiones y no impone políticas. Solo tiene algunas líneas rojas como reconocer a Taiwán como país independiente”, añadió.

