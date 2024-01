https://sputniknews.lat/20240111/propuesta-de-huties-para-no-atacar-barcos-revela-que-eeuu-es-un-imperio-en-decadencia-1147300916.html

Propuesta de hutíes para no atacar barcos "revela que EEUU es un imperio en decadencia"

Propuesta de hutíes para no atacar barcos "revela que EEUU es un imperio en decadencia"

Si los buques que atraviesen el estrecho de Mandeb declaran que no mantienen lazos con Israel, no serán objeto de ataques por parte de los rebeldes hutíes de... 11.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-11T07:51+0000

2024-01-11T07:51+0000

2024-01-11T07:51+0000

al contado

política

seguridad

eeuu

israel

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0b/1147300759_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_54a7fea8bdb17a77880c315adaf117f4.jpg

Propuesta de hutíes para no atacar barcos "revela que EEUU es un imperio en decadencia" Propuesta de hutíes para no atacar barcos "revela que EEUU es un imperio en decadencia"

La fórmulaAl dirigirse también a los ministerios de Transporte internacionales, Al Houthi plasmó su propuesta a la que calificó como "sencilla y económica" para todos aquellos buques que naveguen las aguas del estrecho de Mandeb.Dicha propuesta consiste en que sus buques que se acerquen al estrecho, declaren: "No tenemos ninguna relación con Israel".Pero cuidado con intentar hacer pasar gato por liebre. Al Houthi advirtió que si un buque les engaña, dirigiéndose posteriormente a un puerto israelí, será incluido en una lista negra y será incautado la próxima vez que intente entrar en el mar Rojo."EEUU pretendía crear una coalición naval para atacar Yemen, y según ellos, evitar el colapso de las vías comerciales, y ha sido incapaz de construirla. Países que son vasallos prácticamente de EEUU han dicho que no va a arriesgar sus barcos en un conflicto en el que no tienen nada que ganar, sino mucho que perder. En cambio, EEUU se siente incapaz, por sí sola, de hacer esta acción", observa Luque.

eeuu

israel

yemen

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, seguridad, eeuu, israel, yemen, аудио