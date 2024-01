Zelenski se opone a negociaciones con Rusia sobre un alto al fuego

"Una pausa en el campo de batalla en Ucrania no es una pausa en la guerra. Eso no significa que se trata del fin de la guerra y no conduce a un diálogo político con Rusia. Esta pausa ayudaría a Rusia", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Estonia, Alar Karisen, celebrada en Tallin.