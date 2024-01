https://sputniknews.lat/20240112/diputado-peronista-contra-proyecto-de-milei-quiere-terminar-con-la-movilidad-ascendente-argentina-1147360004.html

Diputado peronista contra proyecto de Milei: "Quiere terminar con la movilidad ascendente argentina"

Diputado peronista contra proyecto de Milei: "Quiere terminar con la movilidad ascendente argentina"

12.01.2024

Diputado peronista contra proyecto de Milei: “Quiere terminar con la movilidad ascendente argentina” Diputado peronista contra proyecto de Milei: “Quiere terminar con la movilidad ascendente argentina”

El primer mes del nuevo presidente argentino, Javier Milei, instauró varios debates de cara al futuro del país, al mismo tiempo que se disparó la inflación y en el mes de diciembre dio un 25,5%. El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés visitó nuestros estudios para analizar la realidad del país, en medio del debate en el Congreso del ambicioso proyecto de ley que busca pasar el Gobierno.“La gente de Milei quiere ir a todo o nada con la ley ómnibus y el medgadecreto. Pero yo no veo coincidencias entre lo que quiere votar el sector político que quiere darle gobernabilidad y lo que él espera. Vamos a un escenario de tres o cuatro dictámenes", afirmó.Por otro lado, esbozó críticas al peronismo, por su errática gestión durante los últimos cuatro años: "Nos enredamos demasiado y la gente nos acusa de no haber podido resolver el tema del endeudamiento con el FMI de una manera que se perciba mejor en los bolsillos de los trabajadores".Asimismo, pidió a los dirigentes de su espacio que muestren liderazgo. “Tienen que hablar más. Veo a gobernadores que están a la altura de las circunstancias, veo que apoyan a la CGT [Confederación General del Trabajo] a pesar de las consecuencias con el Gobierno Nacional. También creo que tenemos que juntarnos. Tenemos que ampliar la casa, reunir más voluntades".Valdés, quien también fue embajador argentino en el Vaticano, dijo que espera que el Papa visite el país este año. "Ojalá que el viaje de Milei sirva para que Francisco venga este año. Es el argentino más importante de la historia y además es muy valioso: denunció la cultura del descarte y enfrentó a Donald Trump".Arévalo asume el domingo en GuatemalaEl presidente electo por los guatemaltecos, Bernardo Arévalo, asumirá finalmente su cargo este domingo 14 de enero, luego de una tormentosa transición de casi cinco meses, donde autoridades judiciales intentaron anular su victoria.“No debería haber impedimentos. La Corte Constitucional otorgó dos amparos que protegen la toma del poder del binomio electo. Pero bien sabemos que hay un grupo de golpistas esperando que esto no suceda, así que la incertidumbre sigue estando”, dijo Jeanelly Dabeyba, periodista de Guatemala.“La lucha de Semilla en el Congreso es dirigir la junta directiva para establecer la agenda legislativa. Pero la oposición tiene mayoría y actúa en alianza”, agregó.

