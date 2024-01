EEUU podría poner en riesgo su relación con China por enviar una delegación a Taiwán

https://sputniknews.lat/20240112/eeuu-podria-poner-en-riesgo-su-relacion-con-china-por-enviar-una-delegacion-a-taiwan-1147322890.html

La calmadas pero tensas relaciones entre Estados Unidos y China podrían verse afectadas ante la posible llegada de una delegación de políticos norteamericanos... 12.01.2024, Sputnik Mundo

El Financial Times informó el 10 de enero que la Casa Blanca designó a los exfuncionarios James Steinberg, quien fue vicesecretario de Estado por el Partido Demócrata, y Stephen Hadley, quien fue asesor de seguridad nacional por el Partido Republicano, para encabezar una delegación bipartidista que visitará Taiwán justo cuando celebra elecciones.El informe del diario británico destaca que el objetivo de la delegación es garantizar que Washington "se comunica claramente" con los candidatos ganador y perdedor sobre la política estadounidense y la "singularidad de la relación no oficial" entre Washington y Taipéi.Sin embargo la posible llegada de la comitiva no tiene contento al Gobierno chino, que ya advirtió que si Estados Unidos interfiere en Taiwán puede ocasionar graves daños a la relación entre ambas potencias económicas, las dos más grandes del mundo, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial.Consultado por el diario asiático Global Times, el experto en estudios sobre Estados Unidos Lü Xiang, de la Academia China de Ciencias Sociales, declaró que el envío de de un mensaje de este tipo pocos días antes de las elecciones regionales de Taiwán es un movimiento aparentemente dirigido a apaciguar a los secesionistas de la isla y a animar a los votantes a "no tener miedo de apoyar a los secesionistas".Lü agrega que “las artimañas estadounidenses” no pueden cambiar la situación general de que China continental tome la iniciativa ante la situación en el estrecho taiwanés: "China se mantiene centrada y hará todo tipo de planes de contingencia. Si Estados Unidos cruza la línea roja, China tomará sin duda contramedidas firmes”, agregó el experto.

