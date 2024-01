https://sputniknews.lat/20240112/por-el-respeto-a-la-vida-bolivia-respalda-la-denuncia-de-sudafrica-por-genocidio-en-palestina-1147321321.html

"Por el respeto a la vida": Bolivia respalda la denuncia de Sudáfrica por genocidio en Palestina

El Gobierno de Luis Arce apoyó la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por vulnerar la Convención contra el Genocidio de...

Bolivia es uno de los países que apoyan la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por "genocidio" del pueblo de Palestina. Este miércoles 11 de enero comenzaron las audiencias en la sede del tribunal, ubicado en La Haya, Países Bajos.Un representante de la comunidad palestina en Bolivia, Ayman Altaramsi, compartió con Sputnik sus impresiones sobre el proceso en la corte internacional, asegurando que espera que el caso presentado por Sudáfrica tenga un resultado positivo."A nivel internacional, es mayoritario el apoyo al cese al fuego definitivo en el territorio de Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza", señaló.A mediados de diciembre de 2023, 153 países miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de una resolución que reclamaba el cese inmediato de los bombardeos de Israel al territorio palestino, donde según autoridades locales ya han perdido la vida más de 23.000 personas, la mayoría de ellos civiles. Israel y Estados Unidos, que respalda políticamente a Tel Aviv y ha transferido armas y municiones destinadas a la ofensiva contra Gaza, votaron en contra del alto al fuego.La denuncia sudafricana gana apoyo mundialEl 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó su denuncia contra Israel ante la CIJ por vulnerar la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas debido a que bombardea incesantemente territorio palestino desde el 7 de octubre pasado.Entonces, el movimiento radical Hamás atacó e incursionó en Israel desde la Franja de Gaza. Estos hechos causaron unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, mientras 240 personas fueron tomadas como rehenes.Israel, en represalia, declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra el territorio gazatí, incluyendo instalaciones civiles. Impuso asimismo un bloqueo total al enclave palestino: cortó el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.El 27 de octubre, Tel Aviv lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza, signada por los ataques indiscriminados a la población civil, ganándose la condena de numerosos líderes políticos, organizaciones civiles y hasta el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que calificó la situación en el terreno de "catastrófica". La denuncia de Sudáfrica es la primera acusación de una nación en contra de las acciones de Israel, que ha rechazado la arremetida judicial tildándola de "difamación", mientras que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, la describió como “sin mérito y contraproducente".En las últimas horas, sumaron su apoyo a esta demanda Colombia y Brasil, quienes ahora están en el pequeño grupo que integran Nicaragua, Turquía, Jordania y Malasia, entre otros.Altaramsi valoró la postura de Bolivia, que desde 2006 "siempre fue muy favorable a la causa palestina. El Gobierno actual sabe que la lucha del pueblo palestino es justa y es por sus derechos. Agradecemos su apoyo y su solidaridad".Y destacó que Bolivia, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019), "fue pionera en cortar relaciones diplomáticas con Israel [en 2009]. Dieron el primer paso, que luego siguieron varios países a nivel mundial".Fue en enero de 2009 que el ejecutivo de Morales tomó la decisión de romper los lazos con Tel Aviv, luego de una campaña de ataques lanzada contra Gaza a fines de 2008.En 2019, con la llegada de Jeanine Áñez al ejecutivo boliviano, el vínculo bilateral fue retomado. Pero el último 31 de octubre, el Gobierno de Arce anunció nuevamente la ruptura de relaciones con Israel ante la escalada del conflicto en Gaza.La debilidad del sur global frente a la máquina bélica de OccidenteEn diálogo con Sputnik, el analista internacional Álvaro del Pozo recordó que cuando Bolivia rompió relaciones con Israel "dio un paso muy adelantado y necesario" para señalar que las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la población civil de Gaza eran inaceptables.Sin embargo, Del Pozo reconoció que tanto Sudáfrica como el resto de los países que apoyan la denuncia tienen "debilidad" en las organizaciones internacionales, controladas principalmente por Washington, que justamente respalda el accionar bélico de Israel y ha sido un aliado histórico del Estado hebreo desde su nacimiento en la década de 1940.Pese a esta desventaja del sur global, Altaramsi le dijo a Sputnik que los países no pueden mirar hacia otro lado ante lo que está haciendo Tel Aviv. "Seguimos escuchando a algunos decir que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿A defenderse? ¿A hacer matanzas, masacres y genocidio contra la población civil en la Franja de Gaza?", preguntó."Hasta hoy en día han botado casi 80.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza. Ni en la Segunda Guerra Mundial han botado esa cantidad de explosivos en tres meses", comentó el representante boliviano de la comunidad palestina.Altaramsi sostuvo que "este conflicto no ha comenzado el 7 de octubre. Ha comenzado en 1948, desde que se ha fundado el Estado de Israel, masacrando a nuestros abuelos y antepasados, decenas de miles de palestinos, en 531 aldeas".Y acusó que, desde esa fecha, los medios de comunicación de Estados Unidos, Reino Unido y otros países "han difundido que los palestinos han matado, han violado a las mujeres israelíes, han decapitado a niños. Todo es falsa propaganda. Pero esos medios ya no pueden tapar el sol con un dedo".

2024

Noticias

