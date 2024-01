https://sputniknews.lat/20240112/que-pasara-si-el-partido-gobernante-en-taiwan-gana-las-elecciones-1147340219.html

¿Qué pasará si el partido gobernante en Taiwán gana las elecciones?

¿Qué pasará si el partido gobernante en Taiwán gana las elecciones?

La probabilidad de un conflicto entre Taipei y Pekín aumentará si el Partido Progresista Democrático (PPD) de Taiwán se mantiene en el poder en las elecciones... 12.01.2024, Sputnik Mundo

Según Bi Dianlong, Lai Ching‑te, una vez elegido, hará aún más avances indisimulados hacia la independencia de Taiwán, arremetiendo contra las "líneas rojas" marcadas por Pekín.Bi Dianlong señaló que si el partido Kuomintang gana las elecciones, la China continental dará a Taiwán "una oportunidad de salvarse", pero al no ser así, Pekín perderá la paciencia y la esperanza de una reunificación pacífica. El analista recordó que China ya está cancelando algunas medidas que eran favorables a Taiwán y pronosticó que es posible "un aumento de medios no pacíficos".A juicio del experto, las actuales elecciones son la última oportunidad para Taiwán, porque las fuerzas gobernantes no son capaces para establecer una interacción efectiva con el continente, ni aplicar políticas que suavicen significativamente las relaciones entre dos partes.Por fin, Dianlong mencionó el papel de Washington que, ante el declive de su influencia, podría utilizar a Taiwán como parte de una estrategia para contener el desarrollo de la China continental.Taiwán celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias el mismo día. Su resultado determinará en gran medida la situación de la seguridad en la región Asia-Pacífico, especialmente las relaciones entre Pekín y Taipéi durante los próximos ocho años.Los sondeos de opinión realizados en diciembre pasado muestran que el apoyo popular a los candidatos está casi igualado, pero Lai Ching‑te sigue a la cabeza por un pequeño margen.La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla en agosto de 2022, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala.

