Regionalizar el combate al narco: la posible solución boliviana a la delincuencia en Ecuador

Ante el caos generado en Ecuador por bandas criminales, el presidente Luis Arce propuso regionalizar la lucha contra el narcotráfico. En 2017, por iniciativa... 17.01.2024

Luis Arce fue uno de los mandatarios latinoamericanos que expresaron su apoyo al ejecutivo y el pueblo ecuatorianos ante la crisis de seguridad que vive el país. Fue el pasado 9 de enero, cuando ante los ataques de grupos delincuenciales, el Gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno.El presidente boliviano repudió los hechos de violencia ocurridos en Ecuador y convocó a los países de la región a enfrentar el narcotráfico en conjunto. La iniciativa de Arce tiene nombre: la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos (ALA)."Resaltamos que es urgente trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la ALA, bajo los principios de soberanía y dignidad de nuestros pueblos, propuesta por nuestro país en diversos encuentros internacionales", afirmó Arce en su cuenta de X.Un antecedente en esta cruzada contra la delincuencia transnacional puede encontrarse, de hecho, en Bolivia, donde en 2019 se creó el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), integrado por varios países de Sudamérica, con el propósito de "enfrentar los desafíos del tráfico ilícito de drogas y coordinar las acciones antidrogas a nivel regional".Al respecto, Sputnik conversó con la criminóloga Gabriela Reyes, quien trabajó en el Ministerio de Gobierno desde 2010, cuando era presidente Evo Morales (2006-2019). En ese periodo fue directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, de esa cartera, de la cual se desvinculó en 2023.Reyes recordó que el Cerian fue creado por mandato de la ley 913, sancionada en 2017. Desde entonces "la regionalización de la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado en Bolivia. Se ha ido materializando principalmente a través del Cerian, que hoy día ya no funciona. Tenía funcionarios policiales de Brasil, Argentina, iba a introducirse Paraguay, se estaba negociando con Perú", explicó.Su sede, en Santa Cruz de la Sierra, fue inaugurada en 2019, meses antes de que fuera depuesto Morales. En este centro, los policías de la región compartían información en tiempo real, tenían acceso a bases de datos "para hacer investigaciones mucho más pertinentes" y sin filtraciones, destacó Reyes.Esta iniciativa quedó sepultada por el golpe de Estado de noviembre de 2019 y la llegada a estas tierras de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020.Durante el mandato de Jeanine Áñez (2019-2020), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), de la Policía Nacional, "se dedicó a hacer los controles de la pandemia más que a luchar contra el narcotráfico. Y desde 2021 el Cerian ya no se ha visto funcionando", mencionó Reyes.En este sentido, el especialista consideró que la propuesta de Arce de crear la ALA podría implicar el relanzamiento del Cerian con otro nombre.Reyes resaltó que en la actualidad hace falta un mayor acoplamiento con los demás países para el combate al crimen. A modo de ilustrar la situación, refirió que en marzo de 2023, la Policía de Brasil desarticuló una banda acusada de traficar a Europa 17 toneladas de cocaína producida en Bolivia, según indicaron las autoridades."La Policía brasileña ha dicho que el origen de la droga era Bolivia, pero Bolivia no participó en el operativo. Hay diferentes operativos internacionales con Interpol y Europol en los que se sabe que la cocaína procede de Bolivia, pero el país está excluido de estos operativos".Para la criminóloga "esto es signo de que no hay mucha confianza en la Policía boliviana para realizar este tipo de operativos grandes. Obviamente, una regionalización de la lucha se tiene que basar en la confianza de que la información no se va a filtrar y va a ser bien utilizada".Violencia narcoEl caos generalizado sufrido en Ecuador, con epicentro en la ciudad de Guayaquil, causó al menos 10 muertos. ¿Puede atribuirse esta violencia al problema del narcotráfico?Reyes valoró el programa del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) para incluir a los jóvenes pandilleros, y con ello reducir la violencia y la delincuencia. Así, en 2007, varias bandas fueron reconocidas como "agrupaciones juveniles urbanas", con personería jurídica."Ese programa ha sido evaluado por la Universidad de Nueva York y ha sido reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una buena práctica. Pero cuando llegaron los presidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) ha dejado de tener apoyo del Estado", contó.Pero a la vez, las políticas punitivas implementadas los últimos años contribuyeron a sobrepoblar las cárceles, las mismas donde los presos se rebelaron días atrás, remarcó la especialista.

