https://sputniknews.lat/20240118/medicina-para-rehenes-y-habitantes-de-gaza-entra-en-la-franja-tras-inspeccion-israeli-1147485659.html

Medicamentos para rehenes y habitantes de Gaza entra en la franja tras inspección israelí

Medicamentos para rehenes y habitantes de Gaza entra en la franja tras inspección israelí

TEL AVIV (Sputnik) — ​Cinco camiones cargados de medicamentos, incluidos fármacos para los rehenes retenidos por Hamás durante más de 100 días, ingresaron a... 18.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-18T07:22+0000

2024-01-18T07:22+0000

2024-01-18T07:42+0000

defensa

israel

hamás

franja de gaza

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/12/1147485823_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d6779e2ce5dd480f7225c410988246de.jpg

El envío incluye medicamentos largamente esperados para los rehenes israelíes retenidos por Hamás, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas, según sus familias, así como suministros médicos, alimentos y otra ayuda humanitaria para los palestinos Gaza, devastada por la guerra, como parte de un acuerdo negociado por Catar y Francia. Un alto cargo de Hamás, Musa Abu Marzuk, dijo que por cada caja de medicamentos proporcionada para los rehenes, se enviaban 1.000 cajas para los palestinos. En Israel, la noticia de que los camiones inicialmente iban a entrar a Gaza sin ser inspeccionados por Israel, como había declarado el propio Marzuk, desató una tormenta de críticas al primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien supuestamente había aprobado la excepción a la práctica habitual, según la cual cualquier mercancía que entre en Gaza está sujeta a controles israelíes destinados a asegurar que no incluye armas u otro tipo de contrabando. La oficina de Netanyahu declaró que la responsabilidad de inspección estaba en el Ejército, y varios ministros lo llamaron a no abandonar su responsabilidad tampoco en este asunto ni echársela a otros cuerpos del Estado. Finalmente, los camiones fueron inspeccionados por Israel en el cruce de Kerem Shalom, donde se supervisa diariamente la ayuda humanitaria destinada a Gaza. Se cree que Hamás y otros grupos de la franja retienen a 132 rehenes secuestrados de Israel el 7 de octubre (no todos están vivos) después de que en una tregua de una semana a finales de noviembre 105 fueran liberados, principalmente mujeres y niños. Entre los cautivos hay hombres y mujeres jóvenes, menores y también personas de entre 70 y 80 años. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que distribuirá la ayuda médica enviada por Catar y adquirida por Francia, no ha podido visitar a los rehenes a pesar de los llamamientos urgentes de sus seres queridos y funcionarios diplomáticos para que lo hicieran. La entrada de ayuda médica a Gaza es el primer acuerdo alcanzado por las partes en conflicto desde el acuerdo de liberación de rehenes de noviembre. Los esfuerzos para negociar otro acuerdo de rehenes han fracasado desde entonces.

https://sputniknews.lat/20240117/el-ejercito-israeli-informa-de-haber-matado-al-cazador-de-espias-de-hamas-en-gaza-1147461814.html

https://sputniknews.lat/20240117/silencio-a-la-verdad-israel-impide-que-el-mundo-conozca-que-es-lo-que-sucede-en-gaza-1147459112.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, hamás, franja de gaza, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio