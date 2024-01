https://sputniknews.lat/20240122/ucrania-sometida-por-el-reino-unido-que-le-da-mas-palos-que-zanahorias-1147606161.html

Ucrania sometida por el Reino Unido, que le da más palos que zanahorias

A Ucrania no le permitirán negociar una salida al conflicto con Rusia, tras el acuerdo de cooperación en seguridad firmado entre Kiev y Londres. Así lo afirmó... 22.01.2024, Sputnik Mundo

Dijo Zajárova: "Los dirigentes británicos están haciendo todo lo posible para evitar que los aliados de la OTAN pierdan interés por lo que ocurre en Ucrania, que Londres sigue considerando como una herramienta geopolítica dirigida contra Rusia".Según la diplomática rusa, el acuerdo firmado entre el presidente, Volodímir Zelenski, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, demuestra que a Kiev "no le dejan literalmente ninguna posibilidad de salir del conflicto mediante negociaciones, convirtiéndolo en moneda de cambio en las aventuras anglosajonas y manteniéndolo en el actual rumbo de confrontación euroatlántica y antirrusa"."Siempre el Reino Unido ha sido bastante ambicioso con respecto a los recursos de Rusia", afirma Ana Teresa Gutiérrez del Cid, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco."Desde luego que este supuesto apoyo a Ucrania es para seguir sacrificando a una población eslava muy cercana a la rusa. Desde que [el ex primer ministro británico] Boris Johnson fue a ver a Zelenski a Kiev, se ve que quieren seguir con la guerra 'hasta el último ucraniano'. Este nuevo acuerdo lo único que hace es prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero no va a tener éxito", sentencia la profesora.

