Lavrov tacha de mentira las acusaciones de EEUU sobre uso de drones iraníes en Ucrania

Anteriormente, la misión de EEUU ante la ONU acusó a Rusia de estar usando en Ucrania centenares de drones de fabricación iraní.EEUU está dispuesto a debatir el trabajo de embajadas y "no temas políticos"Rusia no debatió con el expresidente de EEUU, Donald Trump, el conflicto ucraniano, agregó Lavrov. Más temprano, Donald Trump, posible candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, señaló que si fuera presidente de EEUU otra vez, terminaría el conflicto ucraniano en 24 horas."No lo discutimos ni con Trump ni con ninguna otra persona en EEUU (…). Es que la actual administración estadounidense no está interesada en el diálogo. Están dispuestos de vez en cuando a debatir (…) el funcionamiento de las embajadas en Moscú y Washington, pero no temas políticos", comunicó.Lavrov aconseja a EEUU que deje de vetar resoluciones de alto el fuego en Oriente MedioEl cese de las hostilidades y el rechazo del veto a las resoluciones de alto el fuego en la ONU por parte de la Administración de Estados Unidos ayudarán a mejorar la situación en Oriente Medio, destacó Lavrov."Poner fin a las hostilidades. No usen el veto cuando se proponga una resolución para declarar un alto el fuego humanitario. Ustedes ejercieron el veto dos veces", informó.Moscú rechaza que su cooperación con Pionyang viole las normas del derecho internacionalEl canciller también destacó que Moscú no viola las normas del derecho internacional con su cooperación con Pionyang.El ministro recalcó que su país no va a defenderse cuando no hay pruebas de lo que se le imputa. En este sentido, Lavrov mencionó que a Rusia la acusaron, entre otras cosas, de "destruir la soberanía" de Ucrania, violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea e Irán e incluso de volar sus propios gasoductos Nord Stream."El gasoducto Nord Stream fue detonado hace un año y medio, pocos meses después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declarara públicamente que detendrían este proyecto. En ese momento esto no les interesaba a ustedes. Solo les interesa Corea del Norte", añadió.

