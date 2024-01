https://sputniknews.lat/20240129/iran-se-desmarca-de-un-ataque-con-dron-a-una-base-militar-de-eeuu-en-jordania-1147803265.html

Irán se desmarca de un ataque con dron a una base militar de EEUU en Jordania

Irán se desmarca de un ataque con dron a una base militar de EEUU en Jordania

MOSCÚ (Sputnik) — Diplomáticos iraníes negaron de plano la implicación de Teherán en un ataque con dron que causó al menos tres muertos y 34 heridos en una...

El 28 de enero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, acusó a "fuerzas respaldadas por Irán" de continuos ataques contra las tropas estadounidenses, y prometió que el Pentágono responderá en el momento y en el lugar que estime pertinentes. También el presidente Joe Biden aseguró que EEUU va a responder. Una fuente de la Misión Permanente de Irán ante la ONU indicó a la agencia de noticias Irna que "Irán no tiene nada que ver" con el ataque en Jordania. Este 29 de enero, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, enfatizó que "los grupos de resistencia en la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones y acciones, y aunque Irán desaprueba la evolución de conflictos en la región, no interviene en las decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyar al pueblo palestino o defenderse a sí mismos y a su país contra cualquier forma de agresión y ocupación". Kanani tildó de "provocativas" e "infundadas" las acusaciones contra Irán.Según el canal de televisión Fox News, el ataque del 28 de enero contra las fuerzas estadounidenses en el noreste de Jordania fue reivindicado por la Resistencia Islámica en Irak, una amplia coalición de grupos armados supestamente apoyados por Irán.

